Dolce e Gabbana in Sicilia | tra blasfemie e giallo ex voto

(Di lunedì 8 luglio 2019) Matteo Orlando"prendono le cose sacre per esaltare quelle profane", accusano i cattolici. Intanto scompare un gioiello donato alla Madonna di Palma di Montechiaro, la casa d’alta moda voluta dagli stilisti Domenicoe Stefano, in occasione delle ultime sfilate nell’agrigentino è stata oggetto di accuse di blasfemia, richieste di risarcimenti per una celebrazione nuziale saltata e di un misteriosolegato ad una collana ex. Ma andiamo con ordine... Nella regione che ha dato i natali a Stefano, i due stilisti noti in tutto il mondo hanno voluto organizzare presso la sua splendida Valle dei Templi di Agrigento la loro sfilata dell’Alta Moda e presso le cittadine di Palma di Montechiaro e Sciacca la loro sfilata di alta gioielleria e alta sartoria. Intervenendo sul quotidiano locale Lai due stilisti hanno ...

