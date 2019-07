Milan al fondo del Qatar | via alla trattativa

lanotiziasportiva

(Di venerdì 5 luglio 2019) Secondo ‘Adnkronos’ sarebbero iniziati i dialoghi tra ile iliota interessato all’acquisto del club: il Diavolo non commenta.“powered by Goal”Iioti fanno sul serio. Dopo la notizia dell’interesse per il, ‘Adnkronos’ rende noto di come sarebbero partite le trattative per l’eventuale acquisto del club rossonero da parte delarabo.Confermato come Nasser Al-Khelaifi – presidente del PSG – non sarebbe coinvolto nell’affare, bensì si tratterebbe di una persona molto vicina allo sceicco Al-Thani e ritenuta di altissimo profilo: il Diavolo, da parte sua, contattato dall’agenzia di stampa non ha voluto commentare la notizia.Il primo summit tra le due delegazioni, sempre stando a quanto riferisce ‘Adnkronos’ citando fonti a conoscenza dell’operazione, si sarebbe tenuto a ...

