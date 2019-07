Expo | Giuseppe Sala condannato a sei mesi per falso

Giuseppe Sala condannato a 6 mesi per la Piastra di Expo : pena commutata - dovrà pagare 45mila euro : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala condannato ma "graziato": per lui 6 mesi di reclusione (pena convertita in un risarcimento pecuniario di 45mila euro) per falso ideologico e materiale. La vicenda è legata all'Expo 2015, di cui Sala era amministratore delegato della società organizzatrice. Secondo

