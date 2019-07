liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) "L'Europa e i suoiuccidono!", scrive su Twitter, l'organizzazione che gestisce il servizio telefonico di richiesta d'aiuto nel Mediterraneo. La rete di attivisti incolpa l'Ue per il naufragio avvenuto ieri, mercoledì 3 giugno, non lontano dalle coste di Zarzis (Tunisia). "Second

TgLa7 : #Migranti, naufragio a largo della Tunisia, 80 dispersi. Lo comunica la ong Alarm Phone che cita fonti della Mezzal… - ong_bnd_onlus : Alarm Phone: 'Ottanta migranti in fuga dalla Libia dispersi dopo naufragio al largo della Tunisia' - paoletta2869 : Ong, Alarm Phone getta la maschera: vogliono cancellare sovranità e confini - Libero Quotidiano -