Finte onlus per migranti Una truffa da 7 milioni | I documenti? Inventati

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Maria Teresa Santaguida L'inchiesta della Procura di Milano: 11 arresti Emersi anche collegamenti con la 'ndrangheta Dalle stragi in piazza, ai rapporti coi cartelli colombiani, fino ad oggi, con il business del futuro: i. La 'ndrangheta è come l'araba fenice, rinasce dalle sue ceneri e trova sempre nuova linfa. È così che anche Santo Pasquale Morabito, aveva trovato il modo di continuare a «lavorare», sebbene già in età da pensione: lui, membro di quella vecchia guardia che negli anni '80 arrivò dalla Calabria alla periferia di Milano per dominare il traffico di stupefacenti; lui che in carcere ha passato un terzo della vita, a 64 anni aveva deciso di reinventarsi socio di una cooperativa «Amici di madre Teresa Giuliani» che gestiva con altre, l'accoglienza dei. Il punto d'arrivo nell'ordinanza in cui il gip dispone - su richiesta dei pm Gianluca Prisco e ...

