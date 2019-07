Black Desert per PS4 ha una data di uscita

eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019) Dopo il lancio su PC e Xbox One, Pearl Abyss ha annunciato che il suo MMOarriverà per PS4 il 22 agosto, riporta Gamingbolt. Attualmente potete procedere al pre-order del gioco su PlayStation Store, che garantirà 48 ore di accesso anticipato e alcuni oggetti in-game.è noto per il suo combattimento basato sull'azione e le immagini dettagliate, oltre a un'approfondita creazione del personaggio. Numerose regioni come città di mare,i e molto altro sono disponibili per essere esplorate insieme a una serie di classi, ognuna con le proprie abilità.Leggi altro...

