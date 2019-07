Uomini e donne | la Mennoia invita Giulia | Angela e gli ex in studio per un chiarimento

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) La rottura traCavaglià e Manuel Galiano è l'argomento del giorno tra il pubblico di, sorpreso per la decisione giunta a solo un mese dalla scelta. Prima di loro, ancheNasti e Alessio Campoli erano giunti alla medesima conclusione, giunta dopo il viaggio ad Ibiza dell'influencer napoletana. A differenza di quanto accaduto per le coppie nate lo scorso febbraio, la seconda parte della stagione del Trono Classico non ha portato bene ad alcuni suoi protagonisti, dato che ad oggi i soli Andrea Zelletta e Natalia Paragoni continuano a stare insieme. Ma quali sono le vere ragioni che hanno spinto a porre fine subito a queste frequentazioni? C'era del vero interesse iniziale tra le troniste e i loro corteggiatori? Alle domande che rimbalzano in rete, ha deciso di replicare Raffaellache ha ammesso di voler ospitare ine i loro ex per ...

