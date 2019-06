Perché scacchi e Go sono i peggiori modelli per l’Intelligenza Artificiale

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) A marzo del 1996 scriveva Beppe Severgnini, in un articolo intitolato “Una vittoria di Pirro”: “Diciamo la verità: quando Garry Kasparov ha battuto Deep Blue abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo. Ma siamo sicuri di non avere gioito troppo presto?”.Severgnini aveva ragione, dato che l’anno dopo un upgrade di Deep Blue effettivamente batté Kasparov. Il guaio era la caduta in quel becero tecnomillenarismo popolare per cui il confronto tra l’uomo e le macchine si riduce alla macchietta della partita a, col “nemico chiamato computer” che sogghigna diabolicamente assaporando il prossimo e definitivo trionfo.Per la IBM che aveva progettato il supercomputer – ad hoc per gli, nulla di più – fu un test tecnologico e tanta mitologia, cioè gagliarda pubblicità. Qualcuno ...

