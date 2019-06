Calcio,Mondiale donne:protesta olandese

E'già polemica a 24 ore da Italia-Olanda di domani a Valenciennes, valevole per l'accesso alle semifinali. La causa dell'irritazione è l'orario,le 15, nel giorno previsto di maggior afa di questi giorni in Francia: "Fa molto caldo -dice la ct Sarina Wiegman-, noi abbiamo scritto una lettera alla Fifa, per chiedere di non giocare in quest' orario.E abbiamo ricevuto una risposta. Quindi, giocheremo alle 15.Non sappiamo perché non è stato possibile spostare l'orario. Evidentemente ci sono motivi importanti" chiude sarcastica.(Di venerdì 28 giugno 2019)