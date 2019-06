Alta un metro e una banana! Giulia De Lellis risponde a Cecilia Rodriguez

(Di venerdì 28 giugno 2019) Dopo il commento ironico disulla storia d'amore nata traDee l'ex della sorella Belen, Andrea Iannone, è l'influencer a controbattere sul suo profilo Instagram, incalzata dai suoi fan. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in una story mostra di non essere affatto turbata da certi commenti negativi sul suo conto, anzi, la prende a ridere con grande sportività.De, incalzata dai suoi fan sulla vicenda, ha risposto in una Instagram Stories in maniera molto tranquilla e anche goliardica: "Beh ragazzi è vero, non è che sonoune boh…è vero, non si può avere tutto dalla vita, però sono simpatica". Come è già capitato altre volte, l'influencer ha reagito in maniera piuttosto pacata e, come lei stessa ammette in un precedente video, parlando di insulti e commenti a cui molte volte si è trovata a doverre: "No io non ci rimango male se mi fanno, insomma, dei commenti negativi, se mi insulta qualcuno, non si può piacere a tutti. Se poi me lo dice mia mamma, mia sorella, o le mie amiche allora sì ci rimango male, ma se sono sconosciuti no."