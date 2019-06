Una settimana di “dieta blu” e via | ti “asciughi” e riaccendi il metabolismo

Merkel - nuova crisi di tremore : la seconda in Una settimana : La cancelliera ancora scossa da spasmi durante una cerimonia ufficiale, l’ipotesi della malattia dietro il ritiro dalla politica tra 2 anni

Lancia Ypsilon - Una settimana con la 1.2 Black and Noir [Day 3] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Lancia Ypsilon 1.2 benzina Black and Noir. Lunga tre metri e 84 cm, larga 168 cm e alta 152 cm, la piccola italiana ha un bagagliaio da 245 litri e può trasportare fino a cinque persone. Il suo quattro cilindri da 69 CV e 102 Nm con cambio manuale a cinque rapporti le consente di toccare una velocità massima di 163 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 14,8 secondi: il consumo medio ...

Procedura di infrazione - l'Europa concede Una settimana all'Italia : Italia peggiore economia d'Europa: nuovi dati negativi nel rapporto dello European Fiscal Board che peseranno quando Martedì...

Lancia Ypsilon - Una settimana con la 1.2 Black and Noir [Day 2] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Lancia Ypsilon 1.2 benzina Black and Noir. Lunga tre metri e 84 cm, larga 168 cm e alta 152 cm, la piccola italiana ha un bagagliaio da 245 litri e può trasportare fino a cinque persone. Il suo quattro cilindri da 69 CV e 102 Nm con cambio manuale a cinque rapporti le consente di toccare una velocità massima di 163 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 14,8 secondi: il consumo medio ...

Mariachiara muore a 21 anni dopo Una settimana di agonia per un intervento al naso - aperta un'indagine : E' morta dopo una settimana dall'intervento durante il quale era andata in coma Mariachiara Mete, la ragazza di 21 anni originaria di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, che da...

QUESTA SETTIMANA a Una VITA - anticipazioni fino a sabato 29 giugno : Cosa accadrà a Una VITA QUESTA SETTIMANA su Canale 5? Vi riepiloghiamo le anticipazioni fino al 29 giugno 2019 e vi ricordiamo che anche stavolta ci aspetta una puntata in prime time su Rete 4 sabato sera. Paquito scopre Pena rubare e lo colpisce in testa; Flora teme che recuperi la memoria e convince Paquito a non arrestarlo, poi decide di assumerlo come cameriere. Flora assume Pena come cameriere, così eviterà di rubare e i due impostori lo ...

Lancia Ypsilon - Una settimana con la 1.2 Black and Noir [Day 1] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Lancia Ypsilon 1.2 benzina Black and Noir. Lunga tre metri e 84 cm, larga 168 cm e alta 152 cm, la piccola italiana ha un bagagliaio da 245 litri e può trasportare fino a cinque persone. Il suo quattro cilindri da 69 CV e 102 Nm con cambio manuale a cinque rapporti le consente di toccare una velocità massima di 163 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 14,8 secondi: il consumo medio ...

Una settimana di caldo record nel Nord-Ovest : previsti oltre 40 gradi : Non è raro trovare, specie nelle serie storiche degli ultimi trent’anni, estati che iniziano a far sul serio nella tradizionale festa di San Giovanni. La folkloristica accensione dei fuochi era sì un rito europeo della fecondità e un esorcismo magico contro l’accorciarsi delle giornate del dopo solstizio. Ma era anche il più immediato simbolo di qu...

Meteo : al via Una settimana di fuoco - oggi stabile su tutta Italia : È appena cominciata quella che sarà, probabilmente, una delle settimane più calde dell'estate per la nostra penisola e soprattutto per l'Europa occidentale. Una vasta e potente ondata di caldo...

Previsioni Meteo - storica “onda africana” in arrivo : inizia Una settimana di fuoco - caldo senza precedenti : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sull’Italia sono impressionanti: dopo il maltempo estremo di Sabato con i violenti temporali che hanno colpito il Nord provocando decine di feriti in Emilia Romagna per la grandine e le raffiche di vento a 120km/h, e bombe d’acqua con picchi di oltre 110mm di pioggia in Lombardia dove le temperature sono crollate fino a +13°C in pianura, adesso ci apprestiamo a vivere un altro evento Meteo ...

Governo ultime notizie : tra Una settimana il destino dell’esecutivo : Governo ultime notizie: tra una settimana il destino dell’esecutivo Governo ultime notizie: tra una settimana il destino dell’esecutivo per la Lega Secondo il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il destino del Governo si deciderà tra una settimana: quando la procedura d’infrazione si materializzerà con maggior forza e contundenza. Il tentativo di disinnescare la bomba che viaggia sull’asse Roma-Bruxelles potrebbe portare ...

F1 - GP Austria 2019 : programma - orari e tv. Si corre tra Una settimana a Zeltweg : Il Mondiale di Formula Uno 2019 prosegue senza soluzioni di continuità. Dopo il Gran Premio di Francia di questa settimana a Le Castellet, infatti, il Circus si sposta sulle montagne della Stiria, per il Gran Premio di Austria di Zeltweg. Si annuncia grande battaglia sulla pista Austriaca con i suoi lunghi rettilinei raccordati da curve complicate, il terreno di caccia ideale per la Ferrari? Un anno fa vinse Max Verstappen, mentre le due ...

Ciclismo - Geraint Thomas torna ad allenarsi : “La prossima sarà Una grande settimana”. Cammino verso il Tour de France : Geraint Thomas è tornato in bicicletta a quattro giorni dalla brutta caduta che lo ha costretto a ritirarsi dal Giro di Svizzera. Il britannico si era procurato soltanto delle abrasioni alle spalle e una commozione cerebrale, oggi ha potuto riprendere regolarmente la propria attività fisica e proseguire il suo percorso di avvicinamento al Tour de France. Il vincitore dell’ultima grande Boucle si è allenato in maniera blanda e nella ...

Giancarlo Giorgetti rivela : "Tra Una settimana si capirà tutto sulle sorti del governo gialloverde" : "Tra una settimana si capirà tutto", diceva ieri venerdì 21 giugno il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ai leghisti che gli chiedevano se Salvini aprirà la crisi. "Serve una giusta causa per sciogliere un contratto" ribadiva. Ed ecco che il movente è stato trovato: tra una settimana infatti Bruxel