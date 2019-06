Palermo | «Nessuna preoccupazione sull’iscrizione | solo un problema tecnologico»

calcioefinanza

(Di martedì 25 giugno 2019) «La polizza fideiussoria sta arrivando via pec alla B e a noi. Ribadisco che non nutriamoalcuna riguardo l’iscrizione al campionato. Dagli organi federali non abbiamo ricevutocomunicazione di segno contrario, ilnasce da un asserito. E stamani alle 10.17 abbiamo ricevuto il messaggio dall’agenzia che deve emettere la fideiussione … L'articolo: «sull’iscrizione,un

MattiaGallo17 : RT @blogsicilia: Palermo Calcio: 'Fideiussione sta arrivando, nessuna preoccupazione per l'iscrizione in serie B' - - blogsicilia : Palermo Calcio: 'Fideiussione sta arrivando, nessuna preoccupazione per l'iscrizione in serie B' -… - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: Caos Palermo, Tuttolomondo: «Nessuna preoccupazione sull’iscrizione alla Serie B, solo un problema tecnologico» https://… -