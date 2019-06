Heavy Rain è finalmente disponibile per PC

La demo PC di Heavy Rain arriva oggi su Epic Games Store : Heavy Rain è sicuramente uno dei più grandi successi di Quantic Dream. Il titolo ha avuto il suo seguito di fan e il mistero contenuto in Heavy Rain riguardo l'"Origami Killer" ha attirato molte persone. Come saprete, oltre ad Heavy Rain, anche Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human sono destinati ad arrivare su PC attraverso lo Store di Epic, ma già a partire da oggi il primo titolo potrà essere provato grazie alla demo.La demo su Epic Games ...

Gli sviluppatori di Heavy Rain sono al lavoro su un videogioco mobile : Dopo aver pubblicato l'ottimo Detroit: Become Human, sono stati in molti a chiedersi quale sarebbe stato il nuovo progetto dei ragazzi di Quantic Dream. Secondo un annuncio di lavoro scovato online, il loro prossimo progetto sarà un videogioco online.Come riporta il sito francese JeuxVideo, Quantic Dream ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro per assumere un Project mobile, la figura avrà il compito di guidare lo sviluppo di un titolo ...

Heavy Rain - Beyond : Two Souls e Detroit presto disponibili per PC : Come emerso dalle ultime ore, Quantic Dream ha comunicato le date di rilascio per le versioni PC di Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit Become Humand, che fino a poco tempo fa erano esclusiva per la console di Sony. I titoli saranno distribuiti in esclusiva sull’ Epic Games Store a partire dal mese di Giugno con Heavy Rain, per poi passare nei mesi successivi al rilascio degli altri due titoli. Gli utenti intenzionati ...