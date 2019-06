Gruppo C | Uruguay e Cile tentano la fuga definitiva

lanotiziasportiva

(Di giovedì 20 giugno 2019) Nella seconda giornata delC il primo impegno vedrà oppostee Giappone (ore 1.00 di venerdì) mentre nel secondo ilaffronterà l’Ecuador 24 ore dopo (ore 1.00 di sabato).Copa América,, Ecuador, Giappone / La Celeste, dopo il roboante 4-0 rifilato agli ecuadoriani, si appresta ad affrontare il Giappone che è uscito sconfitto per 4-0 contro il.I ragazzi di Tabarez, con una più che prevedibile vittoria ai danni dei giapponesi, si qualificherebbero al turno successivo con una gara d’anticipo; pare troppa la differenza tra le due squadre per poter sperare in una sorpresa.Oltretutto l’vanta anche una certa esperienza che i nipponici ancora non hanno maturato. Inoltre nella loro partita giocata contro ini sono apparsi abbastanza insicuri dietro e fumosi davanti.Considerando che gli uruguaiani fanno della solidità ...

