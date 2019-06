optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019)5 è l'ultima stagione della serie TV, che chiuderà il cerchio sulle storie del diabolico protagonista interpretato da Tom Ellis. Dopo aver scoperto la verità sul suo partner,ha compiuto un percorso di ricerca che l'ha portata a capire quali fossero i suoi sentimenti per lui.La quarta stagione ha regalato ai fan un finale dolce-amaro. Dopo aver confessato il proprio amore reciproco,si sono detti addio; lui ha deciso di tornare all'Inferno per placare l'ira dei demoni, ma anche per impedir loro di scendere di nuovo sulla Terra e minacciare le persone a lui care. Gli showrunners della serie hanno già in mente l'inizio di5, e sanno che dovranno rispondere a questelasciate irrisolte.tornerà a Los Angeles?Era abbastanza prevedibile che prima o poi il nostro protagonista sarebbe tornato all'Inferno. Sacrificando la vita ...

bordoni_saker : il primo gruppo di cittadini della #DNR riceve il passaporto russo nell' oblast di #Rostov. Sin ora le domande sono… - _diana87 : Domande a cui Lucifer 5 deve dare risposta, dal futuro di Chloe al figlio di Amenadiel e Linda - _diana87 : RT @OptiMagazine: #LuciferSeason5 Domande a cui #Lucifer 5 deve dare risposta, dal futuro di Chloe al figlio di Amenadiel e Linda https://t… -