Il Napoli tratta per James ma l’Atletico si è fatto avanti

Gazzetta : il Parma cambia idea e tratta con il Napoli per tenere Inglese : Il Parma cambia idea e, secondo la Gazzetta dello Sport, oltre a riscattare Sepe come già deciso, punta a trattenere Inglese. Il ds Faggiano ha già intavolato le trattative con il Napoli per capire le reali possibilità i avere ancora il bomber in attacco per la prossima stagione, mentre anche il Bologna lo ha richiesto. Insieme a lui la società emiliana tratta anche per il prestito di Grassi. Per il Napoli si tratta sicuramente di una buona ...

Gazzetta : Le trattative aperte del Napoli (che aspetta il Decreto Crescita) : Aurelio De Laurentiis non ha fretta sul mercato. Del resto il Napoli è l’unica squadra delle prime in classifica con una panchina ben consolidata. Il presidente ha promesso ad Ancelotti un attaccante e Giuntoli ha trattative aperte su ogni fronte, sia in entrata che in uscita. Non c’è fretta perché, spiega Maurizio Nicita sulla Gazzetta, il Napoli aspetta anche l’evoluzione del Decreto Crescita. La nuova normativa, entrata in ...

RepNa : Ilicic conferma la trattativa col Napoli : “Voglio restare in Italia e giocare la Champions”. Sono state queste le parole di Josep Ilicic che ieri ha dato il suo ultimatum all’Atalanta: resto nel club solo se con la certezza di un progetto più ambizioso. Il suo nome è stato accostato spesso al Napoli, nelle ultime settimane, così come alla Juventus. Oggi Repubblica Napoli racconta che Ilicic ha escluso i bianconeri con fermezza, dicendo che il club di ...

Calciomercato Napoli - in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport : Torino interessato - Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa : Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa. I due azzurri con le valige pronte potrebbero presto dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi in terra sabauda. Tutto ciò dopo una stagione non proprio entusiasmante per l’ ...

Calciomercato Napoli - Il Mattino : “Attacco e terzini - il punto su opzioni e trattative” : Calciomercato Napoli, Il Mattino: “Attacco e terzini, il punto su opzioni e trattative” Calciomercato Napoli, Il Mattino: “Attacco e terzini, il punto su opzioni e trattative”. “Diversi i profili individuati per rinforzare l’attacco. Lo spagnolo Rodrigo del Valencia, che oltre al Napoli piace a diversi club e innanzitutto al Barcellona, ha parlato del suo futuro dal ritiro con la nazionale spagnola ...

Il Napoli tratta per Almendra : offerta di 15 milioni - ma la clausola è 26 - 7 : L’interesse del Napoli per Agustin Ezequiel Almendra dura da tempo, scrive il Corriere dello Sport. Alla fine del 2018 i contatti col Boca Juniors si intensificarono. Se adesso partisse Diawara, come sembra possibile, si libererebbe un posto perfetto per il centrocampista. Nato a San Francisco Solano, nazionale Under 20, Almendra ha diciannove anni e dice di ispirarsi a Juan Roman Riquelme. È un centrocampista completo, con ampi margini di ...

SKY – Napoli-Zapata - accordo trovato - ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… : SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. Valzer di punte per l’ attacco azzurro. Gianluca Di Marzio annuncia grosse novità per ciò che concerne il calciomercato del Napoli. Se il Valencia chiede troppo per il giovane attaccante Rodrigo ecco che il club partenopeo si lancia sull’ ex ...

Rinnovi Napoli - CorSport – Da Albiol a Zielinski : i dettagli delle 6 trattative : Rinnovi Napoli, CorSport – Da Albiol a Zielinski: i dettagli delle 6 trattative Rinnovi Napoli, CorSport – Da Albiol a Zielinski i dettagli delle trattative. Sono ben 6 gli azzurri che stanno trattando i rispettivi prolungamenti di contratto con il club partenopeo. Da Albiol a Zielinski passando per Callejon, Maksimovic, Mertens e Milik. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto della ...

Gazzetta : Il Napoli punta a chiudere Veretout. Giuffredi tratta con i viola per 17 milioni : Il Napoli ha deciso di chiudere l’affare Veretout in fretta, come scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta di oggi. Ieri il presidente De Laurentiis e Giuntoli hanno parlato con Giuffredi che oltre ad essere il procuratore del calciatore cura anche gli interessi di Hysaj e Mario Rui. È lui l’uomo chiave per chiudere con la Fiorentina. La richiesta della società è già scesa da 25 a 22 milioni, ma Aurelio vorrebbe arrivare a 17. C’è ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Il Bayern bussa in casa Juve - due colpi per Napoli e Samp : trattative Calciomercato – Inizio di stagione buono, sui suoi standard, pensando che l’arrivo di Cristiano Ronaldo potesse portargli vantaggi. Poi, col passare delle partite, l’arretramento da parte di Allegri, sempre più lontano dalla porta Paulo Dybala ha perso quella verve fantasiosa che tutti conoscono finendo col chiudere l’annata in netta discesa, quasi nell’anonimato. Scontato che una permanenza del tecnico livornese avrebbe ...

Calemme a CRC : “La trattativa per portarlo a Napoli sta per entrare nel vivo” : Mirko Calemme ha parlato della trattativa Rodrigo – Napoli, le sue parole a CRC : “L’interesse del Napoli per Rodrigo c’è ma la novità sta nel Valencia che ha deciso di privarsi del giocatore mentre l’anno scorso era considerato incedibile. E’ una trattativa ufficiale quella del Napoli ma attenzione al Real e al Barcellona che lo hanno nelle rispettive liste. Rodrigo ha caratteristiche diverse ma simile ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Napoli scatenato - cessione per la Roma ed ‘acquisto’ del Torino : trattative Calciomercato – Stagione molto importante per il Torino che ha accarezzato la possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di programmare al meglio il futuro e costruire una squadra sempre più importante. Il primo ‘rinforzo’ per la prossima stagione porta il nome di Lyanco, il brasiliano ha già indossato la maglia granata e l’esperienza con il Bologna è stata fondamentale per ...

Trattativa Udinese-Napoli per De Paul : la contropartita che potrebbe sbloccare l’affare : De Paul fa gola al Napoli che adesso sta pensando di inserire una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino Napoli ed Udinese stanno trattando il trasferimento in terra partenopea di De Paul, convocato recentemente dall’Argentina per la prossima Copa America. Il calciatore è interessato ad approdare al Napoli, ma il club chiede 30 milioni di euro per lasciarlo andare. Dunque De Laurentiis e Giuntoli starebbero ...

Kiss Kiss Napoli : “Lavori per il centrocampo - si raffredda una trattativa e si punta su altri obiettivi - i dettagli : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sugli acquisti che servono al Napoli per migliorare la mediana : Prime manovre per il centrocampo per il Napoli, Adl, Giuntoli e Ancelotti stanno studiando nel modo migliore per muoversi sul mercato. C’è da registrare una frenata per Jordan Veretout della Fiorentina, mentre torna di moda il nome di Rodrigo De Paul, che ha disputato una grande stagione con la maglia ...