Matteo Salvini è un vero uomo! L'opinione di Francesca Cipriani

(Di giovedì 13 giugno 2019) Sono parole di stima assoluta nei confronti di, quelle dette da. La showgirl è stat ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, ha raccontato il primo incontro di persona con il leader leghista, avvenuto durante una puntata di Pomeriggio Cinque: «Finalmente l’ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano».Del ministro dell’Interno,parla molto bene: «Ho detto a: “Ti stimo molto, sei unuomo”. Lui mi ha ringraziata con quel sorriso a 360 denti, dal vivo è molto affascinante. Mi ha provocato uno scombussolamento. Mi piacerebbe prendere un caffé con lui, anche solo per un’amicizia, è una persona che stimo molto». Le domande dei conduttori si sono fatte poi più impegnative eha spiegato: «non mi ha mai guardato il se…o, mi ha guardato negli occhi, che sono la cosa più bella che ho. Mica come il decolleté, che è 50% mio e 50% artificiale. Ero partita da una quarta naturale ed ora ho un’ottava». Sulla vita privata, invece,ha rivelato: «Sono sempre zitella, da circa tre anni. Flirt? L’ultimo credo un paio di anni fa».