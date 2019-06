CONSIGLI NON RICHIESTI Le 4 dritte per accontentare i clienti

Whirlpool : “Non chiuderemo a Napoli”. Di Maio firma gli atti per la revoca degli incentivi : “Tornino a più miti CONSIGLI” : Whirlpool “non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli“. Dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio che questa mattina a Rtl 102.5 ha annunciato la “revoca tutti gli incentivi” perché “Whirlpool non ha tenuto fede ai patti”, l’azienda smentisce in una nota. Dieci giorni fa era trapelata la volontà di vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante lo scorso ottobre Whirpool abbia firmato un accordo ...

Maturità 2019 : i CONSIGLI di Chiara Maci. “I voti non cambiano nulla - l’importante è il metodo” : Chiara Maci, tra le food blogger più amate d'Italia, ha risposto alle domande più cercate su Google sull'esame di Stato, ricordando aneddoti e dando consigli su come studiare per la Maturità 2019 alle porte: "È facile col senno di poi dire di restare tranquilli. Sono sempre stata dell'idea che nella vita i voti non cambino niente".

Mimmo Lucano - non più sindaco di Riace né CONSIGLIere ma resta divieto di dimora. Processo al via con Tribunale off limits : Non è più sindaco. Non è nemmeno consigliere comunale di opposizione perché, nonostante sia stato il più votato, alla fine la sua lista ha rimediato un solo seggio ed è andato alla candidata a sindaco. Non potrebbe in nessun caso rappresentare un pericolo in un Comune dove, ormai, è un semplice cittadino. Eppure Mimmo Lucano, da otto mesi al divieto di dimora, non può ancora tornare nella sua Riace. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Locri ...

Maturità 2019 : i CONSIGLI per studiare di Ehi Leus. “Non copiate - fate di testa vostra” : Lea Cuccaroni è tra le youtuber più famose d'Italia grazie al suo canale, Ehi Leus, che conta attualmente più di 350mila iscritti. Lea ha risposto alle domande di Google sulla Maturità per dare consigli ai maturandi su come affrontare le prove in programma dal prossimo 19 giugno: "Non copiate, fate di testa vostra. E studiate in gruppo, perché è il modo migliore per affrontare tutto questo".Continua a leggere

Comunali - a Capaccio Paestum vince il “sindaco delle fritture” e CONSIGLIere di De Luca. Nonostante l’inchiesta : Alle 10 di sera e ad urne ancora aperte chi si trovata a passare per via Magna Graecia aveva già chiara la percezione della vittoria dell’avvocato Franco Alfieri al ballottaggio per la poltrona di sindaco di Capaccio Paestum, comune di 22mila abitanti del Cilento. Il comitato elettorale dell’uomo reso celebre quasi tre anni fa da vincenzo De Luca per la frase che lo definiva campione del clientelismo e lo esortava a offrire “fritture di pesce” ...

I CONSIGLIeri autosospesi del Csm non si dimetteranno. "Fiducia" da Magistratura Indipendente : Non si dimetterà nessuno dei togati di Magistratura Indipendente che si sono autosospesi - insieme a un collega di Unicost - dopo che il loro nome è stato scritto nelle carte dei pm perugini su Luca Palamara. La posizione era stata anticipata nelle scorse ore, ma adesso c’è l’ufficialità: arriva dopo una nota diffusa a margine dell’assemblea blindatissima della corrente centrista. “Per ...

Ivrea - il procuratore : “Tabaccaio indagato a sua garanzia. Era scosso - avvocato gli ha CONSIGLIato di non rispondere” : “Abbiamo ritenuto opportuno garantirgli la presenza di un avvocato, quindi non si tratta di incriminare nessuno. Tra l’altro, umanamente è una persona molto provata, molto prostrata, che ha capito che in ogni caso è stata una cosa grave”. Così il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, ha spiegato ai giornalisti, al termine del sopralluogo sul posto, la decisione di indagare per eccesso colposo di legittima difesa il tabaccaio che ...

Finanziamento dei partiti - il CONSIGLIo d’Europa contro la Germania : “Non raggiunge gli standard” : In Germania il sistema di controllo del Finanziamento dei partiti “non raggiunge gli standard europei”, e in questi ultimi 9 anni e mezzo “è chiaramente mancata la volontà politica di migliorare le regole” come raccomandato dall’organo anti corruzione del Consiglio d’Europa (Greco). È il giudizio espresso dallo stesso organo nell’ultima valutazione sulle misure prese in Germania per rendere più trasparente il ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Ruggi - PwC Italia - : le competenze più cercate dalle aziende : Ci sono delle competenze personali che fanno spesso la differenza sul lavoro e che vengono quindi più ricercate dalle aziende

Salvini non va al CONSIGLIo dei Ministri. Ecco perché… : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini non andrà al Consiglio dei Ministri convocato per oggi alle 15.30. In molti pensano che questa possa essere una scelta per destabilizzare ancora di più il Governo. Il caso Rixi ha scosso ulteriormente la situazione a Palazzo Chigi, nonostante lo stesso Salvini abbia subito accettato le dimissioni del viceministro alle Infrastrutture. Eppure la motivazione addotto dal leader leghista per giustificare ...

Saluto fascista alle femministe di Non una di meno in Aula - il CONSIGLIere comunale di Verona andrà a processo : Il consigliere comunale di Verona Andrea Bacciga andrà a processo con l’accusa di aver fatto il Saluto fascista ad alcune femministe di Non una di meno. L’episodio risale a luglio quando il consigliere, che si definisce “identitario” ed è considerato vicino all’estrema destra di Fortezza Europa (nome che rievoca il Terzo Reich), si rivolse con il braccio teso verso le attiviste vestite da “ancelle” che ...

"Non voleva divorziare. Ho ucciso mia moglie". Confessa in tv il CONSIGLIere di Rohani : “Litigavo spesso con mia moglie, volevo divorziare ma lei non era d’accordo, poi oggi mi è partito accidentalmente un colpo dalla pistola e l’ho uccisa”. La confessione ai microfoni della televisione è dell’ex ministro ed ex sindaco di Teheran Mohammad Ali Najafi, un riformista consigliere del presidente Hassan Rohani. Ma il tono calmo e distaccato e le premure riservategli al commissariato dove si ...

Cardano al Campo - il figlio della sindaca ammazzata è il candidato CONSIGLIere più votato : “Le idee non si uccidono” : La lista “Cardano è” aveva visto la luce appena un mese fa, ma è riuscita a conquistare il 22% dei voti conquistando due seggi. Uno è di Massimo Poliseno, che da solo ne ha raccolti 315 riuscendo ad entrare in consiglio comunale a Cardano al Campo, provincia di Varese, come recordman di preferenze. Si accomoderà nella stessa aula in cui sua mamma, Laura Prati, sedeva sullo scranno del sindaco a capo di una giunta del Pd prima ...

Come abbinare i colori : CONSIGLI ed errori da non commettere : Sembra un gioco da ragazzi imparare Come abbinare i colori, qualcosa che impariamo a fare quando realizziamo i primi disegni con pennarelli e matite e che ci resta in mente. Non è proprio così, non solo perché i gusti e le mode cambiano ma anche perché da piccoli possiamo fare tutto, armati di pastelli, senza badare più di tanto alle convenzioni e al buon gusto, Siamo liberi di sperimentare. Più avanti con l’età naturalmente restiamo liberi di ...