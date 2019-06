Autostrade | Milano Serravalle | adeguamento tariffe prorogato a fine anno

liberoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019), 11 giu. (AdnKronos) -sospende per altri sei mesi l’tariffario, riconosciuto in sede ministeriale per l’2019, sulle tangenziali milanesi. Per tutto il 2019, si spiega dalla società, alle barriere alle barriere di Terrazzano (A50 Tangenziale Ovest), Vimercat

sulsitodisimone : RT @LuceverdeRadio: #autostrade #traffico - A7 Milano-Serravalle-Genova code tra Bivio A7/A10 e Genova Sampierdarena >Genova #luceverde #… - LuceverdeRadio : #autostrade #traffico - A7 Milano-Serravalle-Genova code tra Bivio A7/A10 e Genova Sampierdarena >Genova #luceverde #Liguria - LuceverdeRadio : #autostrade #incidente - A4 Milano-Venezia code fra Vicenza Est e Grisignano > Venezia ­ #luceverde #Veneto -