ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Alessandro Pagliucaparla per la prima volta di Harveyfacendo scottanti rivelazioni al New York Times affermando che ci avrebbecon lei In attesa di uscire in tutto il mondo con il suo nuovo album Madame X il 14 giugno prossimo,ha rivelato per la prima volta al New York Times Magazine del suo rapporto con il produttore cinematografico Harvey. Un rapporto molto complicato, tanto è vero che la popstar non usa mezzi termini per dire che ci hacon lei: "Era uno che esagerava: aveva un modo di flirtare molto sessuale e diretto con me quando abbiamo lavorato insieme. All’epoca ero sposata e di certo non ero interessata a uno come lui. Ero consapevole che lui aveva fatto lo stesso con molte altre donne. Lui faceva ciò che faceva perché aveva potere, i suoi film avevano successo e tutti volevano lavorare insieme a ...

infoitcultura : Madonna: 'Weinstein ci ha provato anche con me. Non godo delle disgrazie altrui' - infoitcultura : Madonna contro Weinstein: 'Ha superato i limiti anche con me, era sposato e io di certo non ero interessata' - infoitcultura : Madonna: 'Harvey Weinstein? Ci provò anche con me' -