Fallout 76 | per Bethesda i kit di riparazione non sono per nulla pay-to-win

Fallout New Vegas : un giocatore ha dormito con tutti i personaggi single disponibili nel gioco : Nel mondo ci sono diversi tipi di guinnes dei primati, ma probabilmente questo è tra quelli molto, molto particolari.Come riporta Polygon, un intrepido speedrunner è riuscito a dormire con qualsiasi persona single presente in Fallout New Vegas. Tomatoanus ha caricato un video molto commentato del suo play-through su YouTube, e vale assolutamente la pena di guardarlo.Il video mostra come l'utente abbia sfruttato dei glitch che consentono di ...

Questa simpatica mod di Fallout 4 trasforma qualsiasi NPC in un personaggio stile anime : Se siete amanti degli anime allora Questa notizia può fare al caso vostro. Tra le miriadi di mod per Fallout 4 esistenti, ve n'è una molto particolare che trasforma in stile anime tutti i personaggi presenti nel gioco, il vostro personaggio compreso.La mod si chiama animerace Nanakochan e, come riporta Polygon, sostituisce perfettamente le fattezze sia del vostro personaggio, sia degli altri NPC. La forma del giocatore sarà compatibile con tutte ...