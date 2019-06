WRC Portogallo | seconda vittoria consecutiva TOYOTA GAZOO Racing

WRC : Hyundai in Portogallo per difendere la leadership : Hyundai Motorsport punta a consolidare il primato nella classifica costruttori del Mondiale WRC al Rally del Portogallo, dove un anno fa il team ha conquistato la vittoria. Settimo appuntamento della stagione 2019, il rally lusitano continua la serie di gare su sterrato facendo seguito alle due appena corse in terra sudamericana, dove il team – […] L'articolo WRC: Hyundai in Portogallo per difendere la leadership sembra essere il primo su ...