Lazio | Simone Inzaghi rinnova fino al 2021 | domani l’ufficialità CIFRE

Lazio - Simone Inzaghi rinnova fino al 2021 : domani l’ufficialità : Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha firmato il rinnovo di contratto con i biancocelesti fino al 2021. Incontro, dunque, positivo tra Simone Inzaghi, Lotito e Tare. domani arriverà l’ufficialità. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla LazioL'articolo Lazio, Simone Inzaghi rinnova fino al 2021: domani l’ufficialità sembra ...

Panchina Lazio - annuncio di Tare su Simone Inzaghi ma… : “Gli incontri fatti per capire tante cose. Inzaghi non ha il contratto in scadenza, ma ancora per un anno, questa attenzione che si crea mi sembra un po’ esagerata”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio Igli Tare, prima del match con il Torino, si è parlato del futuro di Simone Inzaghi. “Se resta? l’ha detto il presidente e l’ho detto anche io, credo che anche lui lo pensi, non ci ...

Panchina Lazio - fumata nera con Simone Inzaghi : in pole per il sostituto c’è Mihajlovic : Panchina Lazio – Molto bene in Coppa Italia, deludente in campionato ed Europa League. Può essere riassunta così la stagione della Lazio che ha vinto la Coppa Italia ma in campionato e soprattutto Europa League il percorso è stato non entusiasmante. Il presidente Lotito non ha nascosto la delusione per la stagione e sono in corso valutazioni per quanto riguarda il futuro. Negli ultimi è andato in scena un un incontro con Simone ...

Lazio - prove di intesa con Simone Inzaghi : a giorni l’incontro [DETTAGLI] : prove di intesa tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi. A giorni è infatti previsto un incontro, che addirittura potrebbe avvenire prima della partita di domenica pomeriggio contro il Torino. A quanto apprende l’Adnkronos, si parlerà di futuro, con la proposta di un ritocco dell’ingaggio e di prolungamento del contratto, in scadenza nel 2020, per Inzaghi. Il presidente Lotito è pronto a ...

Lazio - Tare : “Vogliamo che Inzaghi resti e penso che anche Simone voglia la stessa cosa” : Igli Tare allontana Inzaghi dalla panchina della Juventus. Il ds della Lazio, interpellato a Sky Sport sulle voci che vogliono il tecnico come candidato numero uno per il dopo-Allegri, assicura che “non c’è nessuna discussione da fare. Ci sono momenti di riflessione per tutte le parti, ieri abbiamo fatto un pranzo assieme alla squadra e siamo stati tutti molto bene. Nei prossimi giorni ci siederemo con Simone e faremo un bel ...

Lazio - la rivincita di Simone Inzaghi : l'uomo in più che suona la sveglia a Claudio Lotito : Se fossero due centravanti sarebbero certamente i gemelli del gol. Dalla panchina, invece, si fa presto a chiamarli gemelli di strategia. Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi appartengono a due diverse generazioni di allenatori (61 anni il primo, 43 il secondo) ma hanno in comune un modo di intende

Simone Inzaghi e tutti i dubbi sul suo futuro alla Lazio : Simone Inzaghi non è affatto certo di rimanere alla Lazio anche nella prossima stagione, parole sibilline nel post-gara di Coppa Italia “Il mio futuro? Io sto qui da vent’anni, questa è casa mia. A fine stagione ci vedremo e valuteremo. Non sempre le cose sono così scontate come sembrano”. Le parole in conferenza stampa di mister Simone Inzaghi, lasciano un velo di incertezza sul suo futuro alla Lazio. Queste dichiarazioni in tarda serata ...

Atalanta-Lazio - Simone Inzaghi : “Bellissima serata. Volevamo questa coppa e ora ce la godiamo” : “E’ stata una bellissima serata davanti a un pubblico meraviglioso, abbiamo fatto una grande gara ma onore anche all’Atalanta che ha fatto a sua volta una grandissima partita. Noi siamo stati bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte, dopo una partita combattuta”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria della coppa Italia nella finale contro ...

L'Atalanta vola e 'vede' la Champions : la Lazio di Simone Inzaghi ko 1-3 : L'Atalanta espugna il campo della Lazio e adesso vede veramente vicina la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Successo in rimonta per i nerazzurri che si dimostrano in una condizione di forma davvero impressionante. Dopo il vantaggio dei padroni di casa di Parolo in avvio,

Sampdoria-Lazio - Simone Inzaghi adesso cerca continuità : “Mancano sei partite alla fine e devono essere sei finali per noi. Non ci attendono gare facili, dovremo svolgerle al meglio. Il nostro percorso deve portarci in Europa dal campionato, non solo dalla Coppa Italia”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi in vista della partita contro la Sampdoria. “Nel girone d’andata ci chiedevamo come mai non riuscivamo a vincere contro le squadre più forti ...

Lazio - Simone Inzaghi : “L’Europa non dipende solo dalla finale di Coppa Italia” : Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della partita contro la Sampdoria, in programma domani alle 18: “Il nostro obbligo è sapere che mancano sei finali e che il nostro percorso per l’Europa non dipende soltanto dalla finale di Coppa Italia ma anche dal campionato“. “Comunque – ha sottolineato l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello ...

Lazio - Simone Inzaghi : “Bellissimo traguardo - ora ci concentriamo sul campionato e il 15 maggio giocheremo la finale di Coppa Italia davanti al nostro pubblico” : Le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ai microfoni della Rai al termine della partita di Coppa Italia, vinta dai suoi per 0-1. L’allenatore bianconceleste si è così espresso: “Bellissimo traguardo. Abbiamo vinto a San Siro con Inter e Milan, ora ci concentriamo sul campionato e il 15 maggio avremo la finale di Coppa Italia in casa davanti al nostro pubblico. Nel primo tempo è stato bravissimo Reina, credo che nella ...

Lazio - Simone Inzaghi loda i suoi ragazzi : “successo meritatissimo” : Lazio, Simone Inzaghi ha parlato a caldo della vittoria della sua squadra che ha conquistato la finale di Coppa Italia “Grosso traguardo che i ragazzi hanno meritato sul campo. Abbiamo meritato questa finale. Ora pensiamo al campionato e poi alla finale che sarà a Roma nel nostro stadio, con i nostri tifosi e sarà bello”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla Rai, dopo il successo sul Milan e la conquista ...