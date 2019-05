La Corea del Nord ha giustiziato cinque negoziatori responsabili del fallito vertice di

Corea del Nord - “Kim Jong-un epura ‘responsabili’ fallimento del summit di Hanoi con Usa : ucciso capo negoziatore” : epurazioni in Corea del Nord per i funzionari “responsabili” del fallimento del secondo summit con gli Usa di fine febbraio tenutosi ad Hanoi. Il capo negoziatore Kim Hyok-chol è stato giustiziato a marzo mentre Kim Yong-chol, ex braccio destro del leader Kim Jong-un sparito da settimane dagli eventi pubblici, è finito in un campo di rieducazione. Il Chosun Ilbo, citando una fonte di Seul, sostiene che l’operazione è stata voluta dal ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2019 : Corea del Sud chiude davanti a tutti con quattro titoli - Abe - Mollaei e Ortiz le stelle della manifestazione : Il quinto Grand Prix stagionale del circuito judistico internazionale, disputatosi nella cittadina cinese di Hohhot durante l’ultimo weekend, ha segnato l‘ingresso ufficiale negli ultimi 12 mesi valevoli per la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020, periodo nel quale i punti accumulati nei vari tornei saranno integralmente messi a referto nel ranking olimpico. La manifestazione ha visto il netto dominio dell’Asia con Corea del ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : il cinese Zhao vince nella 3 posizioni. Pass olimpici per Corea e Serbia : Risuona l’inno cinese a Monaco di Baviera, dove è in corso la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno. Il merito è di Zhonghao Zhao, tiratore classe 1995, che si è aggiudicato la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m. L’asiatico, alla sua prima vittoria nel circuito maggiore dopo il bronzo colto in questo stesso format a Pechino tre settimane fa, ha totalizzato 461,8 punti precedendo il ...

Festival Cannes : Palma d'Oro miglior film a Parasite del Coreano Bong Joon-Ho : La Palma d'Oro per il miglior film al Festival di Cannes 2019 va a "Parasite", del regista coreano Bong Joon-Ho. Palma d'Oro miglior interpretazione

Trump vola a Tokyo - il premier Abe pronto a mediare con la Corea del Nord : C’è anche la partecipazione come ospite d’onore alle finali di un torneo di sumo, nell’agenda giapponese di Trump, che stasera consegnerà l’enorme «President’s Cup» al vincitore. Oltre naturalmente al banchetto con il nuovo imperatore Naruhito, che il capo della Casa Bianca ha descritto come «un grande evento storico che non accadeva da 200 anni». ...

Palma d’oro a Parasite del sudCoreano Bong Joon-ho : Vince Parasite del sudcoreano Bong Joon-ho. E’ lui il vincitore della Palma d’oro alla 72.ma edizione del Festival di Cannes.

Spettacolo in Corea - sviluppo del 5G : un drago sorvola lo stadio! : Spettacolare quanto accaduto due mesi fa in Corea, all’SK Happy Dream Park – dotato di 5G – stadio che ospita la squadra dell’SK Wyverns, all’apertura del campionato di baseball. L’evento, testimoniato da alcuni video che stanno iniziando a girare però solo adesso sul web, mostrano l’improvvisa comparsa di un drago che sorvola lo stadio. Il tutto è stato possibile grazie alla visione olografica 3D ...

In Corea del Sud usano un metodo assurdo per calcolare l’età delle persone : Il Parlamento discuterà una legge per semplificare gli attuali strambi metodi usati per calcolare l'età (e far ringiovanire un bel pezzo della popolazione)

Bianche e perfette - in Corea del Sud la chirurgia estetica diventa ossessione : Appena scesi alla fermata di Apgujeong, sulla linea 3 della metropolitana di Seul, si viene attirati da un enorme cartellone luminoso affisso alla parete. Una ragazza giovanissima, il volto bianco, i capelli lunghi e scuri incorniciati da una fascia colorata, porta la mano destra sulle labbra e manda un bacio verso i binari. In alto una scritta in ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : i risultati della seconda giornata. Tre ori per la Corea del Sud : Si è conclusa a Manchester la seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi si sono assegnati i primi titoli di questa rassegna iridata, con lo svolgimento delle finali delle tre categorie impegnate ieri: -58 kg maschili, -46 kg e -73 kg femminili. Si è invece definito il quadro dei medagliati nei +73 kg femminili, -54 kg e -68 kg maschili, con lo svolgimento delle fasi eliminatorie fino alle semifinali. Andiamo quindi a scoprire ...

Coppa d’Asia 2023 - la Corea del Sud ritira la propria candidatura : Cina unico Paese in corsa : La Coppa d’Asia 2023 verrà assegnata dunque alla Cina, dopo il ritiro della candidatura da parte della Corea del Sud La Cina ospiterà la Coppa d’Asia del 2023. Il 4 giugno verrà ratificata la decisione dopo il ritiro della candidatura da parte della Corea del Sud che ha lasciato dunque il ‘colosso’ asiatico come unico Paese in corsa. La decisione di Seul è stata motivata con la volontà di concentrare gli sforzi ...

In Corea del Nord c’è la peggiore siccità degli ultimi 37 anni : La Corea del Nord ha detto che sta attraversando la peggiore siccità degli ultimi 37 anni e ha invitato i cittadini a “combattere” per prevenire i danni al raccolto. L’agenzia di stampa NordCoreana KCNA ha detto che dall’inizio dell’anno sono caduti

Taekwondo - Mondiali 2019 : risultati prima giornata. Corea del Sud subito protagonista - sorpresa Momenzadeh. Sfortunati gli italiani : Si è conclusa presso la Manchester Arena della nota città britannica la prima giornata dei Mondiali 2019, senza alcun dubbio l’appuntamento più atteso della stagione del Taekwondo internazionale soprattutto alla luce del peso specifico dei risultati ottenuti nel ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il programma di gara ha previsto lo svolgimento delle fasi eliminatorie delle categorie dei -58 kg al maschile e dei -46 kg ...

Còrea di Huntington - silenziato gene della malattia. Elena Cattaneo : “Per la prima volta ridotti livelli proteina tossica” : La vita di Michelle Dardengo, una donna canadese che ha superato la cinquantina, potrebbe avere imboccato un sentiero diverso da quello del padre Richard, ucciso da una malattia neurodegenerativa ereditaria che incatena il corpo in movimenti involontari simili a una danza. Una danza che nel tempo rallenta, si attenua progressivamente. Fino a spegnersi, per lasciare il posto all’immobilità, portando alla morte. Michelle, che ha ereditato dal ...