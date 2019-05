Asia Argento chiude il suo profilo Ig | dopo aver attaccato Morgan prima del suo sfratto

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) In una recente intervista rilasciata al giornale "Libero Quotidiano", il cantante ed attuale giudice di The Voice Of Italy Marco Castoldi, in arte, ha rivelato che il prossimo 5 giugno avverrà ai suoi danni la procedura di esproprio sull'immobile di sua proprietà, a Monza. "La casa ha la mia anima", aveva dichiarato nel corso dell'intervista in questione il cantante, il quale era riuscito ad acquistare la sua casa lavorando da stacanovista, fino ad estinguere il mutuo che aveva acceso sua madre. Per via di un procedimento giudiziario avviato dall'ex-moglie di, la quale rivendica la mancanza degli alimenti dovuti da parte dell'ex marito alla loro figlia, Anna Lou, il cantante subirà loil prossimo 5 giugno. Nel corso della sua intervista, il coach di The Voice Of Italy ha lanciato un appello alle sue ex,e Jessica Mazzoli, chiedendo alle ...

Raiofficialnews : 'Vogliamo raccontare il reality planetario in cui tutti siamo immersi e in cui tutti vogliono farsi vedere' Enrico… - Raiofficialnews : 'Il primo Truman Show dell'informazione' #Realiti – Siamo tutti protagonisti, da mercoledì #5giugno alle 21:20 su… - Agenzia_Italia : Asia Argento dice che Morgan ha perso casa solo per le sue scelte -