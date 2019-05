iPod Touch | torna il lettore multimediale E diventa tuttofare

Apple - bentornato iPod Touch : il nuovo modello dopo 4 anni : Il ritorno del lettore musicale nell'era dello streaming. Costerà 199 dollari. L'azienda lancerà nuovi servizi entro l'anno, dall'Apple TV+ a Apple News+ e Arcade

iPod Touch 2019 : non più solo musica - ma iOS e videogiochi : Chi pensava che l**'iPod** fosse morto e sepolto dovrà ricredersi. Quattro anni dopo l'ultimo aggiornamento, Apple ha presentato oggi la settima generazione di iPod Touch che rilancia la propria presenza nel mercato dei lettori mp3 con miglioramenti in termini di potenza, capacità e comunicazione. Il chip A10 Fusion – lo stesso di iPhone 7 - offre prestazioni migliori nei giochi e, per la prima volta su iPod, ...

Apple lancia a sorpresa il nuovo iPod Touch : (Foto: Apple) Quest’anno Apple sta coltivando una certa passione per le presentazioni a sorpresa. E l’ha confermata con un annuncio a dir poco inaspettato: il nuovo iPod Touch è già acquistabile (online e nei negozi). La nuova generazione succede all’ultima versione che era stata presentata ben quattro anni fa. Migliorano la scheda tecnica e il design. E il dispositivo arriva sul mercato a un prezzo non esagerato. Sembrava che ...

Nuovo iPod Touch ufficiale dal 28 maggio e prezzo in Italia : ben poca innovazione rispetto al passato : Gli amanti della musica digitale sono avvistati: nuovi iPod Touch Apple sono a disposizione per l'acquisto sull'Apple Store proprio oggi 28 maggio. Una mossa attesa da tempo dall'azienda di Cupertino ma comunque a sorpresa a pochi giorni dall'apertura della conferenza WWDC per gli sviluppatori. Era dal 2015 che Tim Cook e il suo entourage non lanciavano un Nuovo dispositivo della serie, eppure chi si aspettava grossi cambiamenti rispetto al ...