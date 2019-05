Grande Fratello 2019 | ottava puntata in diretta | Serena Rutelli eliminata

davidemaggio

(Di lunedì 27 maggio 2019)Ilarriva all’e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata.: laminuto per minuto della serata 21.44: Barbara, nel corso dell’anteprima, anticipa al pubblico che Giorgio, ormai ex fidanzato di Francesca, entrerà in casa per un confronto con la donna. La De Andrè potrà vedere inoltre l’amica Alessandra, che potrà svelarle che cosa l’uomo le ha detto circa il tradimento di cui si è macchiato. 21.46: La D’Urso entra in studio vestita di fuxia e di nero: “Tante cose succederanno questa sera“. Saluta poi Taylor Mega, che entrerà in casa per una settimana, e spiega che Ambra farà una ...

