Cepu | dritti all’obiettivo | come laurearsi con alta formazione in poco tempo

(Di venerdì 24 maggio 2019) L’entusiasmo che si ha quando ci iscrive all’università spesso, per tante differenti motivazioni, si affievolisce, fino a costringere tantissimi giovani a interrompere la loro carriera universitaria. Spesso ci si può bloccare davanti a un esame particolarmente difficile, oppure non si riesce a conciliare lo studio con il lavoro. In queste situazioni entra in gioco, un valido alleato per poter proseguire nel modo giusto e arrivare fino alla fine del percorso universitario. Si tratta di una realtà che opera sul territorio da più di 30 anni e che ha sempre saputo tenersi al passo con i tempi per andare incontro alle esigenze degli studenti seguendoli in ogni passo del percorso formativo. Oltre al supporto per la preparazione degli esami universitarifornisce anche un servizio di Orientamento, per guidare gli studenti che devono iscriversi all’università verso il corso di laurea ...

