Atalanta-Sassuolo | Squinzi | “sarà difficile fare un favore al Milan”

(Di venerdì 24 maggio 2019) Si avvicina l’ultima giornata del campionato di Serie A, attenzioni rivolte anche al matchcon la squadra di Gasperini che ha bisogno dei tre punti per staccare il pass Champions League. I nerazzurri affronteranno il, partita con motivazioni diverse e che quindi sarà difficilissima per i neroverdi come conferma anche il presidentein un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sarà, molto. L’è forte, ha il morale alto. Mi piace: è una bella squadra, ha un bravo allenatore, è guidata da dirigenti di grande livello». Che sviolinata ai Percassi… «Se lo meritano, sono la dimostrazione di quanto anche nel calcio sia importante l’occhio dell’imprenditore, di chi dirige l’impresa. Lo sa quali sono le squadre che amo di più?». Quali? «Nell’ordine:, Milan,». Chi teme per ...

