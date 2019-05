Stiamo diventando più Stupidi? Secondo uno studio il nostro QI si sta abbassando

Cos'è "l'effetto Flynn capovolto" - ossia perché Stiamo diventando sempre più stupidi : Per Effetto Flynn s'intende l'aumento del quoziente intellettivo medio della popolazione nel corso degli anni. Il fenomeno prende il nome da uno scienziato neozelandese, che per primo ha cercato di studiare questa tendenza. A partire dagli anni duemila, è stata registrata però un'inversione, nominata Effetto Flynn capovolto: rispetto al passato, stiamo diventando più stupidi.Alcuni studi effettuati negli anni zero mostrano ...