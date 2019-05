Google nel mirino dell' Antitrust | abuso di posizione dominante?

App Enel - antitrust indaga su Google : L'antitrust, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, ha avviato un'istruttoria su Google per presunto abuso di posizione dominante. Lo ha annunciato l'autorità stessa in una nota. Tramite il sistema operativo Android, Google detiene una posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per smart device e avrebbe rifiutato di integrare nell'ambiente Android Auto la app "Enel X Recharge", sviluppata per fornire agli utenti finali ...

La calcolatrice ottiene modifiche del Material Theme e una cronologia dettagliata nella Ricerca Google : La scheda della calcolatrice nella Ricerca Google per dispositivi mobili e desktop risale al 2012 ed è stata recentemente aggiornata con varie modifiche al Material Theme e una nuova funzione di cronologia. Il perimetro e il display della calcolatrice ora presentano deboli linee grigie e angoli arrotondati, allo stesso modo dei tasti con colori più chiari, mentre nella versione mobile è presente una pillola nella parte inferiore dello schermo ...

Google sta testando le Mini-app nella Ricerca Google e in Google Assistant : Durante il keynote che ha dato il via al Google I/O 2019, l'azienda di Mountain View ha presentato una serie di miglioramenti relativi alla Ricerca Google sui dispositivi mobili. Le Mini-app, esperienze interattive simili alle app, aiutano gli utenti a trovare le informazioni che stanno cercando più rapidamente presentandosi nella Ricerca e a Google Assistant e vengono visualizzate su query che includono il nome del fornitore dell'app e ...

Le novità che Google porterà nelle case (e sugli smartphone) : Doveva essere il giorno del Pixel 3A, lo smartphone economico di Google. Ed è arrivato. Ma nella conferenza I/O a rubare l'occhio sono alcune funzioni che arriveranno presto: accorgimenti sulla privacy (Maps in incognito) e un'assistente digitale che – se le dimostrazioni viste sul palco saranno confermate alla prova pratica – sembra davvero fare un salto notevole. Pixel 3A, lo smartphone economico Lo smartphone economico di Google si chiama ...

Google semplifica la creazione di riunioni nel Calendario : L'app Calendario di Google riceverà un aggiornamento che semplifica il flusso di creazione degli eventi: quando si crea un appuntamento, sarà possibile comprimere la pagina di creazione dell'evento per tornare alla griglia del Calendario senza perdere le modifiche. Grazie a questo accorgimento è possibile vedere tutti i propri eventi e individuare rapidamente se l'elemento che si sta modificando è in conflitto con altri appuntamenti. L'articolo ...

Google Lens viene potenziato e arriva nelle ricerche e porta con sé la Realtà Aumentata : Al Google I/O 2019 sono state svelate diverse novità riguardanti Google Lens, le ricerche e la Realtà Aumentata: scopriamo tutto nel dettaglio! L'articolo Google Lens viene potenziato e arriva nelle ricerche e porta con sé la Realtà Aumentata proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a XL e Pixel 3a ufficiali : il meglio di Google nella fascia media : Google Pixel 3a XL e Pixel 3a sono ufficiali e già disponibili all'acquisto in Italia. Ecco prezzi, uscita e caratteristiche dei Google Pixel 3a XL e Pixel 3a! L'articolo Google Pixel 3a XL e Pixel 3a ufficiali: il meglio di Google nella fascia media proviene da TuttoAndroid.

Google lancia Youtube nell'ecommerce : link per comprare i prodotti visti nei video : Sotto i filmati di Youtube che mostrano un prodotto, Google ora inserirà pubblicità dedicate che rimandano alla sua piattaforma Express, dove fare direttamente acquisti

Google lancia YouTube nell’ecommerce : link per comprare i prodotti visti nei video : Google Express (foto di Nicholas Hunt/Getty Images for Nyc Wff) Google ha iniziato a testare in sordina una nuova funzione sulla piattaforma di streaming video YouTube, che mostra i prezzi dei prodotti consigliati sotto i filmati riprodotti per facilitarne l’acquisto. I prezzi fanno riferimento ai prodotti disponibili sul marketplace Google Express, che verrà a breve inglobato nel servizio Google Shopping. Cliccando sui prezzi relativi ai ...

Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi nel Regno Unito : Il governo britannico ha deciso di accettare come metodi di pagamento per i servizi offerti anche soluzioni come Google Pay e Apple Pay. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.