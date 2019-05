Radio Radicale | Giachetti | “Inizio sciopero sete Mi appello a Salvini e a Di Maio | al

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) “Danon posso che assumermi la responsabilità di procedere con l’atto più estremo della non violenza, e cioè con lodella. lo inizierò oggi, a partire da mezzanotte“. Lo annuncia in una conferenza stampa il deputato del Pd, Roberto, a sei giorni dalla scadenza della convenzione trae il Ministero dello Sviluppo Economico. “Abbiamo tentato di tutto da mesi – continua – per consentire adi continuare il suo servizio pubblico. Ma tutto quello che abbiamo fatto non è stato sufficiente, la situazione è ancora ferma e bloccata. Ed è del tutto evidente che in queste condizioni la vita diè prossima alla fine. In questo periodo ho cercato in tutti i modi di stare in disparte e di agevolare le tantissime iniziative che si sono svolte per dare una mano a. Non c’è ...

