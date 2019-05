Con Università della birra hub per formare professionisti della filiera

Università. Convenzione Ateneo Cassino e FIT-CISL : Universita’ e sindacato danno il via a una collaborazione che abbraccera’ attivita’ di ricerca, formative e scientifiche: si e’ tenuta oggi, presso l’Universita’ di Cassino e del Lazio Meridionale, la conferenza stampa di presentazione della Convenzione quadro che e’ stata siglata dall’Ateneo e dalla Cisl Trasporti Lazio. Il rettore dell’Universita’, Giovanni Betta, ha espresso la ...

Al via #MyInformatica50 - il Contest fotografico dell’Università di Pisa : Per festeggiare i 50 anni del primo corso di laurea in informatica d’Italia istituito all’Università di Pisa nel 1969, l’Ateneo lancia il contest fotografico #MyInformatica50. L’obiettivo è di costruire un racconto collettivo e per immagini della storia dell’informatica a Pisa, tassello fondamentale dello sviluppo di questa scienza nel nostro Paese, attraverso luoghi, persone ed eventi collegati al corso di laurea e all’Ateneo. La partecipazione ...

Reggio Calabria : alla Mediterranea si terrà una tavola rotonda dal titolo "L'ingegnere ICT nel mondo del lavoro : impresa ed università a Confronto" : ... delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile, con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, vedrà la partecipazione di importanti stakeholder del mondo delle ...

Fa causa all’università perché dopo la laurea ottenuta Con il massimo dei voti non ha trovato lavoro : La trentasettenne Anna Alaburda ha fatto causa all’università dove si è laureata, perché pur essendosi laureata con voti tra i più alti tra i suoi compagni di corso, non ha ancora trovato lavoro come avvocato. La donna si è laureata nel 2008 alla Thomas Jefferson School of Law, e gli studi le sono costati cari, come è tipico degli USA: ha speso 170.000 dollari in rette scolastiche, soldi che ha chiesto in prestito in banca come fanno ...

Nuova Pac - seminario Con Nicola Caputo all'Università di Salerno. : I giovani rappresentano la componente più dinamica dell'agricoltura italiana ed europea e devono dimostrare di essere in grado di contribuire in maniera importante allo sviluppo dell'economia del ...

Pisa - l'Università rispolvera Karl Marx. Convegno internazionale Con trenta studiosi : Ripensare l'alternativa, politica, partendo da Marx. Non è la trama di un film stile Jurassik Park ma il fine di una conferenza internazionale organizzata dall'Università di Pisa. Come si legge su L'Arno.it trenta studiosi ...

Cambiamenti climatici - Abruzzo : si Conclude il ciclo di lezioni all’Università “D’Annunzio” : In Abruzzo, con l’ultimo appuntamento di domani, giovedì 9 maggio con inizio ore 16, si conclude il ciclo di lezioni, tutte incentrate sul tema dei Cambiamenti climatici e tenute da esperti di varie discipline, organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università «G. D’Annunzio» nell’ambito del Corso di “Urbanistica 2” condotto dal Prof. Paolo Fusero. L’ultima lezione, dal titolo «Dalle Convenzioni Quadro dell’ONU ai ...

ESA_Lab@ arriva a Venezia - accordo Con l’Università Ca’ Foscari : Dal 2017, attraverso l’iniziativa ESA_Lab@, l’Agenzia Spaziale Europea sta intensificando il legame con il mondo accademico. Il prossimo 13 maggio, in presenza del Direttore Generale Jan Woerner e del Rettore Michele Bugliesi, verrà siglato a Venezia l’accordo con l’Università Ca’ Foscari. Già molti i temi identificati per una fruttuosa collaborazione tra l’ESA e l’Ateneo, fondato nel 1868 e prima ...

Continuità o rottura - l'Università pronta a eleggere il rettore. I sindacati chiedono una svolta : "Stabilizzare i precari" : Noi abbiamo questo obiettivo: formare i giovani per permettere loro di inserirsi nel mondo del lavoro , che sa qui o altrove, offrendo silenziosamente un contributo importante allo sviluppo del ...

Studenti universitari Contro la crisi : lavoretti e pendolarismo per non pesare sulle famiglie : In salita e pieno di sacrifici, il percorso per arrivare alla laurea si fa sempre più difficile. Il motivo? Con la crisi le famiglie sono in affanno e solo chi può permetterselo manda i...

Con gli geologi dell’Università di Camerino sulle Faglie di Castelluccio : Il 1 Maggio 120 escursioni in tutta Italia. A Roma l’arrivo di 100 canoisti da 30 Nazioni. In Campania saremo sulle bocche del Vesuvio del 1906. Nelle Marche sulle Faglie del 2016. Tanti gli eventi. Ad esempio a Pescia, in Toscana l’opportunità di essere nei luoghi di Manrico Ducceschi, ragazzo che nel 1943 con altri giovani iniziò a dare vita all’ XI Zona Patrioti. In Umbria escursione nelle campagne di Orvieto. In Piemonte, ad Ameno, sul ...

Concorsi ASL - AUSL - ASP - Università e Comuni Italiani : invio domande entro maggio : Il mese di maggio promette bene per quanto riguarda le numerose opportunità lavorative. Tanto è vero che sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati numerosi bandi di concorso pubblico, per conto di aziende sanitarie, Università e Comuni Italiani, per l'assunzione di diversi profili qualificati con l'incarico di avvocato, psicologo, sociologo, pedagogista, educatore, assistente sociale e operatore socio sanitario, da posizionare in varie sedi ...

Torna la Giornata antisuperstizione : doppio appuntamento Con Wwf - Cicap - museo universitario e liceo Masci : Questa volta il clou sarà un confronto tra scienza e "magia" protagonisti lo psicologo e docente universitario Aristide Saggino, Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell'Università "G. d'...

L'Università Cattolica rafforza i legami Con gli Usa. E i suoi laureati fanno network : Ma non basta: prendendo un po' a modello la stessa tradizione americana, Anelli propone ai suoi laureati di creare un network globale, in tutto il mondo, che unisca grazie al comune senso di ...