Tra Allegri e Agnelli chi fa la prima mossa?

Le richieste di Allegri che fanno vacillare la Juventus : 3 anni di conTratto - stipendio da top e un mercato importante : Per rinnovare con la Juventus Massimiliano Allegri vorrebbe 3 anni di stipendio in doppia cifra e un mercato importante: tali richieste fanno titubare la dirigenza bianconera sul futuro dell’allenatore Dopo l’eliminazio contro l’Ajax dalla Champions League, Andrea Agnelli aveva riconfermato Massimiliano Allegri rimandando ogni possibile discorso sul rinnovo al ‘classico’ incontro di fine stagione. ...

Attesa per incontro Agnelli-Allegri : molti i temi - dal rinnovo del conTratto al mercato : L'Attesa principale per il tifoso juventino riguarda l'incontro che si terrà a giorni fra il presidente bianconero Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri. Sarà occasione per Agnelli per esporre i dubbi sul lavoro del tecnico livornese mentre quest'ultimo dovrebbe chiedere garanzie sul rinnovo di contratto e soprattutto sul mercato. Secondo Sky quindi, è probabile quindi che Allegri possa rimanere alla Juventus, andando a smentire le ...

Calciomercato Juventus - 4 nomi per sostituire Allegri : Tra questi anche Sarri (RUMORS) : Sono ore molto importanti in casa Juventus, dal momento che la dirigenza bianconera appare sempre meno convinta di confermare Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Il tecnico livornese, inoltre, è corteggiato dal Paris Saint Germain, che gli avrebbe offerto un contratto da quindici milioni di euro a stagione, ovvero al doppio di quello che guadagna al momento a Torino. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus Antonio Conte, ma ...

Juventus - la panchina di Allegri Traballa : atteso vertice con Agnelli - pronto Conte : La permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus non è più cosa certa. Anzi, ad oggi sarebbe quasi più clamorosa una sua riconferma. Questo raccontano le voci che arrivano da Torino, confermate dal quotidiano della città, La Stampa, che dà quasi per fatto il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Nel frattempo Allegri ha diretto normalmente l’allenamento in vista della partita di domenica contro la Roma, mentre il presidente ...

La rottura Tra Allegri e la Juve è sempre più vicina. Probabile l’ipotesi Conte : E’ davvero il momento dell’addio tra Allegri e la Juventus? Quasi tutti i giornali, oggi, danno per certo il divorzio, dopo cinque stagioni, undici trofei (cinque scudetti consecutivi, quattro coppe Italia, due Super Coppa) e due finali di Champions League. In mezzo, l’eliminazione dalla massima competizione europea di quest’anno, nonostante Ronaldo. Aver fallito il traguardo della Champions pesa all’allenatore (ma ...

Juventus : Allegri verso l’addio - Conte e Inzaghi Tra i possibili sostituti : Il divorzio è sempre più vicino, Allegri nei prossimi giorni potrebbe lasciare la Juventus. A spingere su questa ipotesi sono oggi La Repubblica e La Stampa, mentre i giornali di settore come La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport sono meno sicuri del divorzio anche se non escludono la possibilità. L’incontro di cui si parla da settimane ancora non c’è stato e questo fa capire come la situazione sia tesa, il tecnico è ...

Allegri PSG - divorzio Tra tecnico e Agnelli : la Juventus punta Guardiola e Pochettino : Allegri PSG: – Massimiliano Allegri è pronto a lasciare la panchina della Juventus alla fine del campionato, dopo cinque stagioni e cinque scudetti vinti. Lo riferiscono La Stampa e La Repubblica, che ipotizzano un clamoroso ritorno di Antonio Conte. Ma la situazione non è così fluida come sempre. Vediamo perché. -> LEGGI ANCHE: Pochettino-Guardiola, in […] L'articolo Allegri PSG, divorzio tra tecnico e Agnelli: la Juventus ...

Juve - Allegri tuonerà con Paratici : i due giocatori simbolo che lo hanno 'Tradito' : Secondo La Gazzetta dello Sport, Max Allegri al momento resiste in sella alla Juventus e presto si deciderà il suo futuro. Ma il quotidiano rilancia spiegando cosa dirà l'allenatore ai dirigenti bianconeri al vertice della ...

Longhi : 'A breve si chiude il rapporto Tra la Juve e Allegri' : L'attesa principale per il tifoso bianconero riguarda l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri dal quale dovrebbero delinearsi anche le strategie di mercato della società bianconera. Dopo la sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, il presidente ha confermato la permanenza del tecnico toscano anche nella prossima stagione. Anche lo stesso Allegri ha ribadito la volontà ...

Allegri avrebbe chiesto qualità - ma vuole cedere tre giocatori : Tra questi Dybala (RUMORS) : In attesa dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a buttarsi sul mercato cercando di individuare i giocatori in grado di incrementare il livello qualitativo della rosa. Gran parte delle trattative in entrata passeranno però anche da alcune cessioni pesanti, e soprattutto in caso di permanenza del tecnico livornese, alcuni giocatori potrebbero lasciare ...

Tre esterni per Allegri : Max avrebbe detto chi vorrebbe - Tra questi James (RUMORS) : L'attesa dei tifosi bianconeri in questi giorni riguarda in particolar modo l'importante incontro che si terrà fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Secondo le principali indiscrezioni dei media sportivi italiani, la Juventus proseguirà con il tecnico toscano anche la prossima stagione, anche se nel confronto Agnelli esporrà i dubbi sul lavoro di Allegri così come quest'ultimo presenterà ...

ALLEGRI PSG- Secondo quanto riportato dai colleghi di "SportMediaset", il PSG sarebbe piombato con forte decisione su Massimiliano Allegri. Una folle offerta contrattuale per riuscire a strappare il tecnico bianconero dalla corte di Agnelli. 7,5 milioni lo stipendio attuale, il club francese sarebbe pronto quasi a raddoppiarlo pur di convincere l'attuale allenatore della Juventus a

Juventus - l'incontro Tra Agnelli e Allegri : si discute il futuro bianconero : Zaino in spalla per Andrea Agnelli: dentro ci sono i temi legati alla riforma della Champions in discussione nell'assemblea delle leghe europee a Madrid, dove nei piani del presidente la Juve sarebbe ...

Incontro Agnelli-Allegri - ultime notizie : PSG e Conte alla finesTra : Incontro Agnelli-Allegri, ultime notizie: PSG e Conte alla finestra La stagione della Juventus è terminata poco dopo il ritorno dei quarti di Champions contro l’Ajax; messo in cassaforte il campionato, la dirigenza bianconera si è potuta concentrare sulla preparazione della prossima annata. Allegri sarà in panchina? Il contratto del tecnico livornese scade nel 2020, i contatti col presidente Agnelli per parlare di rinnovo sono già ...