Noemi | la bimba ferita a Napoli stubata e cosciente | «Datemi le mie bambole»

Sparatoria Napoli - preso l'uomo che ha sparato a Noemi : «Link con la camorra». La bimba respira da sola : È stato arrestato, sette giorni dopo l'agguato a Napoli nel quale sono rimasti feriti la piccola Noemi e Salvatore Nurcaro, il presunto responsabile dell'agguato. Una svolta che...

Noemi - bimba ora respira spontaneamente : 11.48 Noemi, la bimba di 4 anni ferita per errore venerdì nell'agguato a Napoli e da allora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santobono, respira spontaneamente, "supportata da ossigeno, senza necessità di ventilazione meccanica". E' quanto riferisce l'ultimo bollettino medico, che comunque mantiene riservata la prognosi. La bimba è ora in sedazione non profonda e la respirazione è definita "valida" dai medici. Ieri la broncospia per ...

Noemi - la bimba ferita stubata e cosciente : «Datemi le mie bambole» : Noemi, la bimba ferita nella sparatoria di piazza Nazionale una settimana fa, è stata stubata e respira da sola. La piccola, ricoverata nell'ospedale Santobono, è sveglia...

Noemi - la bimba ferita a Napoli sta meglio : 'Ridotta la ventilazione artificiale' : 'Lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria' per la piccola Noemi: lo rende noto l'ospedale Santobono dopo i nuovi esami cui è stata sottoposta la bimba ferita gravemente nella ...

Bimba ferita a Napoli - Noemi respira meglio : via i coaguli - potrebbe essere estubata entro 24 ore : C'è qualcosa di nuovo nella situazione clinica della piccola Noemi, la bambina rimasta gravemente ferita venerdì scorso a piazza Nazionale davanti a un bar durante un...

Noemi - la bimba ferita a Napoli resta grave : indagini verso la svolta - ore contate per il killer : La bimba è in coma farmacologico e in respirazione assistita: fuori dall'ospedale Santobono si moltiplicano le preghiere e i messaggi di solidarietà ad ogni livello, dal mondo istituzionale ai tanti ...

Bimba ferita a Napoli - Noemi resta grave : indagini verso la svolta - ore contate per il sicario : È destinato ad avere presto un nome l'uomo che ha sparato tra la folla venerdì scorso a Napoli, ferendo gravemente la piccola Noemi. Quell'episodio, «una sconfitta per lo...

Bimba ferita a Napoli - Noemi resta grave : 'Ma il polmone destro risponde bene' : Sono ancora 'gravi' le condizioni cliniche di Noemi, la Bimba di 4 anni ferita in una sparatoria venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli e oggi ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono. La ...

Noemi - bimba ferita in sparatoria a Napoli/ Video - 'Genitori vogliono città diversa' : Nuovi esami sulla piccola Noemi, la bimba di 4 anni ferita a Napoli da un colpo di pistola: resta grave ma stazionaria, visita di Sergio Mattarella.