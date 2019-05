Dario Argento | Io | sperimentatore | escluso dal CSC

Bif&st 2019 - è il giorno di Dario Argento e Roberto Andò gli eventi del 2 maggio : Per 'Cinema e scienza', alle 15,15 nella stessa location, ci sarà invece Desirée Quagliarotti, ricercatrice dell'istituto di studi sulle società del mediterraneo del Cnr. Numerosi saranno i registi e ...

Disponibile una tech demo per Dreadful Bond - il nuovo titolo horror di Dario Argento : Recentemente il maestro del brivido Dario Argento ha annunciato il suo ritorno nel mondo dei videogiochi (lo ricorderete sicuramente come doppiatore in Dead Space) al fianco del team italiano di Clod Studio per lavorare sul titolo horror Dreadful Bond. Il progetto si basa su una campagna Kickstarter che ha raggiunto la somma 20.317 euro al fronte dei 60.000 necessari per il completo finanziamento del gioco, e per mantenere alto l'interesse, il ...

Un corto ci presenta Dreadful Bond - il titolo di Dario Argento : Dovete sapere che Dario Argento è alle prese con niente meno che un videogioco horror, di cui possiamo vedere oggi un cortometraggio ad anticiparne le atmosfere.Il filmato è intitolato For Bridget, e la vicenda si svolge 30 anni dopo la storia che vivremo all'interno del videogioco. Il filmato, realizzato in Unreal Engine 4 ma anche utilizzando attori in carne ed ossa, ci da un assaggio di quella che potrebbe essere l'esperienza finale di ...

Dario Argento : “Da Barbara D’Urso hanno fatto una bruttissima cosa con Asia” : “E’ stata una bruttissima cosa. Io non l’ho vista, ero a prendere il David di Donatello, ma mi hanno raccontato cosa è accaduto. La D’Urso non si è comportata benissimo? Sì. E’ stato brutto che l’hanno insultata, trattata male. Lei è una donna con una grande forza, un grande carattere, una persona bravissima. Io le voglio molto bene, insieme abbiamo fatto tanti film, abbiamo condiviso molte cose ...

Dario Argento : “Benigni ai David? Sembrava una caricatura. E’ apparso saltellando ed è subito sparito : non mi è piaciuto per niente” : Dario Argento, dopo la vittoria di un David di Donatello Speciale, si è lasciato andare nel corso di un’intervista a Un giorno da pecora, il programma di Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Nel suo mirino è finito, a sorpresa, Roberto Benigni, anche lui presente all’evento in onda su Rai1: “Ai David ieri ha fatto la solita pagliacciata, non mi è piaciuto per niente. Sembrava la caricatura di Benigni, è apparso ...

Dreadful Bond : avviata la campagna Kickstarter del nuovo titolo di Dario Argento e Clod Studio : Qualche giorno fa maestro del brivido Dario Argento ha annunciato il suo ritorno nel mondo dei videogiochi (lo ricorderete sicuramente come doppiatore in Dead Space) al fianco di Clod Studio per lavorare sul titolo horror Dreadful Bond.Ora è stata annunciata una campagna Kickstarter che punta a raccogliere 60.000 euro nell'arco di trenta giorni, tale cifra servirà a finanziare lo sviluppo della versione PS4 del titolo. Dario Argento ricopre il ...

Nel 2020 la nuova serie tv di Dario Argento : Dario Argento scalpita per la sua prima serie tv che vedrà la luce nel 2020. Il 'maestro del brivido' ha reso noto di essere estremamente focalizzato su un nuovo importante progetto per Netflix o ...

Cinema : David speciale a Dario Argento : Il regista, sceneggiatore e produttore Dario Argento riceverà il David speciale nel corso della 64^ edizione dei Premi David di Donatello.