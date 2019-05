Corte Conti indaga su compenso Fazio

La Corte dei conti indaga sul compenso di Fabio Fazio : Sull'esposto fatto dall'esponente del Pd Michele Anzaldi in relazione al possibile danno erariale dovuto al compenso di Fabio Fazio per la conduzione e produzione di Che tempo che fa 'c'è una ...

Corte dei Conti - trecento comuni falliti o quasi. La crisi non risparmia nemmeno il Nord : comuni malati, quelli in cura e quelli che nascondono le malattie. Decine di comuni sono a rischio dissesto finanziario . Le ragioni economiche si possono individuare negli effetti della grande crisi ...

Coni : Corte Conti - bene gestione 2017 : ROMA, 3 MAG - Apprezzamento per la gestione finanziaria del Coni arriva dalla Corte dei Conti. Per la magistratura contabile l'analisi del bilancio 2017 dell'ente presieduto da Giovanni Malagò ha ...

Presidente della Corte dei Conti in visita a Modica : Il Presidente della Corte dei Conti in visita al museo del cioccolato di Modica autografa l’incarto speciale dedicato alla Corte dei Conti

Teatro a Pompei - la Corte Conti condanna l'ex commissario a un maxi risarcimento : Marcello Fiori deve risarcire 400mila euro in favore del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Barletta - rimborsi ingiustificati : Gabriella Carlucci condannata dalla Corte dei conti : Gabriella Carlucci, già deputata di Forza Italia e showgirl, è stata condannata per danno erariale dalla corte dei conti nella vicenda dei rimborsi ingiustificati concessi alla responsabile degli uffici della contabilità di Margherita di Savoia, Comune in provincia di Barletta-Andria-Trani di cui è stata sindaca dal 2010 al 2012. La sorella di Milly dovrà pagare una cifra di 1600 euro. Insieme a lei, sono stati condannati la stessa ex ragioniera ...

Ue : Corte Conti europea esamina sostegno per mobilità urbana - 2 - : ... sull'uso dei finanziamenti Ue per dare attuazione alla politica della Commissione in materia di mobilità urbana; sui progressi compiuti nel periodo 2014 2020, in termini di livelli di congestione ...

Sede Consiglio Puglia - indaga Corte Conti : BARI, 21 APR - La Corte dei Conti, che sta già indagando sui costi per la realizzazione della nuova Sede del Consiglio regionale pugliese, avrebbe aperto un nuovo fascicolo sulle forniture, per ...

Regione Puglia - piove dentro la faraonica sede appena inaugurata : la Corte dei conti apre un'inchiesta : I giudici contabili si stanno concentrando sulle guarnizioni per le finestre, dopo che una parte della nuova sede, lo scorso gennaio, si è allagata in seguito alle copiose piogge

Cinquefrondi - Conia risponde tardi alla Corte dei Conti ma al Consiglio garantisce : 'resusciterò!' : ... non dal Consiglio; dico questo perché ci potrebbero essere delle responsabilità importanti, noi non possiamo partecipare a questo richiamo perché nessuna responsabilità politica è da ascrivere a ...

Corte dei Conti si riduce il disavanzo degli Enti locali : Il numero di Enti locali in situazione di disavanzo di competenza si e' ridotto. E' il risultato dell'indagine Sezione delle Autonomie Corte Conti

Bagnolifutura - Corte Conti contesta danno : NAPOLI, 19 APR - Undici inviti a dedurre, per un presunto danno erariale di 11 milioni di euro, sono stati notificati dalla Guardia di Finanza di Napoli su delega della Procura regionale della Corte ...