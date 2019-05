huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) “Menzus custu chi non nudda”, ovvero “meglio di niente”. Così Ignazia Mula, donna quasi 107di Dorgali, in Sardegna, commenta gli 86ricevuti grazie alladi. Come riporta La Nuova Sardegna, l’anziana si aspettava una cifra maggiore.va 625didi vecchiaia e pensava di arrivare ai famosi 750, invece ne ha ricevuto86 «ma va bene così: ringrazio il ministro Di Maio» dice.Ignazia Mula, nonostante l’età, è ancora lucidissima ed si è dovurta recare personalmente da Gonone, dove vive attualmente, al suo paese d’origine per il ritiro delladi.«Una bella fatica ma ne è valsa la pena» ha detto. Ha dovuto firmare tre fogli, 5 minuti di fatica per l’età e per la poca dimestichezza. «Non mi ...

nicola_pinna : ???? Ritirato il reddito di cittadinanza, la nonnina di Dorgali ringrazia il ministro @luigidimaio: «Le auguro di cam… - HuffPostItalia : A 107 anni riceve 'solo' 86 euro di pensione di cittadinanza. Ma la prende bene: 'Menzus custu chi non nudda' - nicola_pinna : Innassia, la nonnina sarda che a quasi 107 anni ha ritirato il reddito di cittadinanza: «Le mie amiche di #Dorgali… -