Lione-Lilla 2-2

Dove vedere Lione-Lilla in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) : Dove vedere Lione-Lilla in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) Lione e Lilla si sfideranno Domenica 5 Maggio alle ore 21.00 allo stadio Parc OL di Lione, in un match valido per la 35a giornata di Ligue 1 che sa di spareggio per il secondo posto. Lione-Lilla: rincorsa al secondo posto per l’OL Il Lione ha ricominciato a vincere dopo un periodo altalenante. Le ultime due vittorie ottenute contro Bordeaux e Angers hanno ...