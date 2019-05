Un tamponamento in auto finisce in violenta rissa tra sinti

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Federico Garau Il violento scontro si è originato in seguito ad un: fra le due parti esistevano da tempo forti dissapori, per cui non si esclude che lo scontro inpossa essere avvenuto in modo non del tutto fortuitoMomenti di tensione ieri pomeriggio a Villafranca Piemonte (Torino), dove ha avuto luogo unafra due famiglie di etniaSecondo quanto riferito dai quotidiani locali, fra le due parti esistevano già dei forti dissapori, cosa che ha portato al terribile scontro. Tutto avrebbe avuto inizio quando un uomo di 47 anni, a bordo di una Fiat Punto, ha tamponato l'dove si trovavano due coniugi di 71 e 68 anni, ovvero una Ford Fiesta. In seguito all'urto, il 47enne e la coppia di sposi hanno lasciato i rispettivi mezzi per affrontarsi di persona. La situazione è in breve degenerata, e dalle urla si è presto passati allo ...

LatinaQTW : Tamponamento davanti Latina Fiori: 3 auto rimaste coinvolte - Ticinonline : Tamponamento tra due auto in via San Gottardo #chiasso #tamponamento #viasangottardo #incidenteauto - infoiteconomia : Tamponamento a catena fra auto polizia, interviene il Tar - Attualità -