trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-05-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL LUNGOTEVERE CASTELLO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLE ORE 16.00 CHIUSA VIA DEL PIGNETO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 . IN CITTA’ NULLA DA SEGNALARE ANCHE QUI LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE. TRA BREVE ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOTEVERE CASTELLO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 . IN CITTA’ NULLA DA SEGNALARE ANCHE QUI LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE. TRA BREVE ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOTEVERE CASTELLO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI . SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA BUFALOTTA NEI PRESSI DI VIA DI SETTEBAGNI RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI . SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA BUFALOTTA NEI PRESSI DI VIA DI SETTEBAGNI RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI . SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI . SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE ANCORA SCARSA IN QUESTE ORE ANCHE SE NON MANCANO GLI INCIDENTI IN CITTA’. SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE ANCORA SCARSA IN QUESTE ORE ANCHE SE NON MANCANO GLI INCIDENTI IN CITTA’. SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE ANCHE SE NON MANCANO GLI INCIDENTI IN CITTA’. IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA DEGLI SCIPIONI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DRAGO MAZZINI, SIAMO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 19:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CON RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ITALICO INCOLONNAMENTI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALLA SALARIA VERSO VIA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 19:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. A MONTE MARIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NONMENTANA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. A MONTE MARIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NONMENTANA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. A MONTE MARIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 17:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE. CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E SVINCOLO PRENESTINA. ALTRE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. SUL TRATTO URBANO ...