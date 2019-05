Bomba al Grande Fratello | Francesca De André bisessuale? Tutta una montatura

Grande Fratello - Cristian Imparato si sfoga : "Invidioso perché non gliel'ho dato". Bomba gay nella casa : "È invidioso perché non gliel'ho dato?". Non ha peli sulla lingua, Cristian Imparato, e nella casa del Grande Fratello si sfoga con i coinquilini dopo l'imbarazzante rivelazione dell'ex gieffina Guendalina Tavassi lunedì sera in studio da Barbara D'Urso. La Tavassi ha confermato l'omosessualità di I

Grande Fratello - Barbara D'Urso piazza la Bomba nella casa : 'Vedo facce turbate...'. Concorrenti sconcertati : 'Vedo delle facce turbate!'. Barbara D'Urso aizza gli animi in una casa del Grande Fratello già turbata da rivalità femminili, accuse e sospetti di omosessualità latente. Una situazione a cui ora si ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso piazza la Bomba nella casa : "Vedo facce turbate...". Concorrenti sconcertati : "Vedo delle facce turbate!". Barbara D'Urso aizza gli animi in una casa del Grande Fratello già turbata da rivalità femminili, accuse e sospetti di omosessualità latente. Una situazione a cui ora si aggiunge l'ingresso di Francesca De Andrè, frizzantissima (e molto polemica) figlia di Cristiano De A

Grande Fratello - la Bomba giudiziaria su Barbara D'Urso : 'Diffidate per via legale' - grosso guaio nella casa : Una slavina giudiziaria per il Grande Fratello . Mediaset e Barbara D'Urso rischiano grosso: Cristiano De Andrè avrebbe diffidato formalmente le figlie Fabrizia e Francesca De Andrè , che lunedì ...

Grande Fratello - la Bomba giudiziaria su Barbara D'Urso : "Diffidate per via legale" - grosso guaio nella casa : Una slavina giudiziaria per il Grande Fratello. Mediaset e Barbara D'Urso rischiano grosso: Cristiano De Andrè avrebbe diffidato formalmente le figlie Fabrizia e Francesca De Andrè, che lunedì prossimo entreranno in corsa nella casa del reality di Canale 5. Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e C

Grande Fratello - quello che non si era notato in diretta : "Appena entrato...". Una Bomba gay nella casa : Il più clamoroso caso di "gay radar" nella storia. A Cristian Imparato è bastato un "ciao" all'ingresso nella casa del Grande Fratello per capire che Michael Terlizzi si finge eterosessuale per mascherare le proprie vere tendenze. Il cantante napoletano rivelatosi in tv da bambino partecipando a Io

Grande Fratello - la Bomba di Erica Piamonte : "Se sono mai stata attratta da una donna...?" : Al Grande Fratello va di moda dichiararsi gay. Dopo il coming out dell'ex baby prodigio Cristian Imparato, ora è il turno della bella tatuata Erica Piamonte. Costei ha confidato a Daniel Dal Moro e Audrey Chabloz, i due compagni rinchiusi fino a ieri sera con lei nel camping, di essere attratta anch

Grande Fratello - roba brutale dalla D'Urso. 'È gay - ecco con chi stava'. Fonti vip riservate : Bomba sulla casa : Primo gay dichiarato al Grande Fratello 16 . Si tratta di Cristian Imparato , diventato famoso in tv come baby-prodigio a Io Canto e ora nella casa del reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso . ...

Grande Fratello - roba brutale dalla D'Urso. "È gay - ecco con chi stava". Fonti vip riservate : Bomba sulla casa : Primo gay dichiarato al Grande Fratello 16. Si tratta di Cristian Imparato, diventato famoso in tv come baby-prodigio a Io Canto e ora nella casa del reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Chiacchierando con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, il giovane cantante ha ammesso: "Io in tel

Grande Fratello - chi entra e chi è già fuori. E Malgioglio sgancia la Bomba : Il Grande Fratello 16 è l'apoteosi della tv 'meta dursiana': i concorrenti sono come le orate di Orbetello, autentici prodotti del suo vivaio. Le dinamiche sono già state pianificate con cura, ...

Grande Fratello - Bomba piccante sui concorrenti : 'Ha recitato in film per adulti'. Nome e cognome : luci rosse : Prima bomba a luci rosse al Grande Fratello 16 . A pochi minuti dal via del reality condotto da Barbara D'Urso , si parte subito con le voci piccanti sui concorrenti: Enrico Contarin , che avrebbe già ...

Grande Fratello - Bomba piccante sui concorrenti : "Ha recitato in film per adulti". Nome e cognome : luci rosse : Prima bomba a luci rosse al Grande Fratello 16. A pochi minuti dal via del reality condotto da Barbara D'Urso, si parte subito con le voci piccanti sui concorrenti: Enrico Contarin, che avrebbe già una forte simpatia per la marocchina Mila Suarez, sarebbe stato protagonista in passato di film per ad

Grande Fratello 2019 - Prima Puntata : Malgioglio Svela un Segreto Bomba in Diretta! : Grande Fratello 2019, Prima Puntata: Jessica Mazzoli spara a zero contro Morgan. Valentina Vignali racconta il tradimento del suo ex fidanzato. Mila Suarez attacca in diretta Alex Belli. Alberico Lemme nella casa! Cristiano Malgioglio lancia una notizia Bomba in Diretta! Grande Fratello: entrano i primi concorrenti nella casa più spiata dagli italiani. Alcuni gieffini sono carichi ed emozionati. Ivana Icardi spara a zero contro Wanna Nara. ...

Grande Fratello - Ivana Icardi non è ancora entrata e Bombarda subito Wanda Nara : 'Se fosse qui - io...' : Pochi secondi nella casa del Grande Fratello e Ivana Icardi regala già la prima bomba. La sorella del bomber dell'Inter Mauro Icardi è stata scelta da Barbara D'Urso per la sua esuberanza ma anche, ...