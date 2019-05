ACI e F1 | intesa di massima per Monza

Il Gran Premio di Monza è salvo - intesa raggiunta tra ACI e Liberty Media : prolungato l’accordo fino al 2024 : La gara brianzola resterà nel calendario di Formula 1 fino al 2024, raggiunto l’accordo tra ACI e Liberty Media L’Italia tira un sospiro di sollievo, il Gran Premio di Monza rimarrà nel calendario di Formula 1 fino al 2024. Accordo raggiunto tra Liberty Media e l’Automobil Club d’Italia, riuscite a trovare l’intesa per altre cinque stagioni rinnovando un contratto in scadenza al termine di ...

Intesa Spaolo : con Banco Farmaceutico per recupero farmACI non scaduti (3) : (AdnKronos) - “Il Rapporto sulla povertà sanitaria che abbiamo presentato di recente fotografa una situazione preoccupante: le famiglie povere spendono in farmaci il 54% del proprio budget sanitario (contro il 40% delle altre) perché investono meno in prevenzione. Complessivamente, nel 2018, 539.000

Intesa Spaolo : con Banco Farmaceutico per recupero farmACI non scaduti : Padova, 26 mar. (AdnKronos) - In Italia, ogni anno, si sprecano mediamente 64mila tonnellate di farmaci, il cui costo di smaltimento ammonta a 96 milioni di euro. In una città come Padova con oltre 210.000 abitanti, si sprecano in media 630.000 confezioni di farmaci, per circa 100.000 euro di costi