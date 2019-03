M5S | chi sono i donatori di Rousseau

Congresso Famiglie - oggi si chiude con la Marcia. Scontro Lega-M5S - : Il corteo mette fine a una tre giorni molto discussa. Sullo sfondo, le tensioni tra i due partiti di governo, uno pro e l'altro contro la kermesse. "Fanatici", tuona Di Maio. "Qui si prepara il futuro"...

Salvini attacca il M5S : Spadafora sblocchi le adozioni| Di Maio : "Non conosci le regole" | E Conte precisa : "E' una delega di Fontana" : A Verona mentre un gruppo di femministe intonava "Bella Ciao" a pochi metri il coordinatore provinciale di Forza Nuova annunciava il comitato referendario per "abrogare la 194".

Verona - Salvini attacca Spadafora (M5S) : ‘Si occupi di velocizzare adozioni’. Palazzo Chigi : ‘La delega è del leghista Fontana’ : A far saltare la mosca al naso di Matteo Salvini era stata l’intervista al Fatto Quotidiano: “Al Forum veronese rivangano il passato, la realtà è già più avanti”, spiegava questa mattina il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora che, parlando del Congresso delle Famiglie in corso a Verona, ha escluso in futuro nuove alleanze del M5S con la Lega. “Spadafora si occupi di rendere più veloci le ...

Forza Italia 25 anni dopo - tra sfide alla Lega e richiami a Salvini : 'Lasci M5S e torni a casa. Senza noi non si vince' : 'Fino a quanto permetteremo a Salvini di mantenere la politica dei due forni? Questo è un problema suo, noi siamo coerenti e fedeli ai nostri elettori', prova a smarcarsi Antonio Tajani , presidente ...

Forza Italia 25 anni dopo - tra sfide alla Lega e richiami a Salvini : “Lasci M5S e torni a casa. Senza noi non si vince” : C’è chi richiama Matteo Salvini “a tornare a casa”, nella speranza che prima o poi, magari dopo le Europee, molli il governo con il M5s. Chi auspica maggiore autonomia. O chi sfida l’alleato o presunto tale, convinto che “Senza Forza Italia non si vince”, come rivendicano pure big azzurri come Antonio Tajani e Maria Stella Gelmini. Venticinque anni dopo, Forza Italia si ritrova a Roma in Congresso con Silvio ...

Commissione banche - Lega e M5S litigano su chi indagherà : Adesso la partita si sposta sulle poltrone. Soprattutto di quella più alta, la presidenza. "Abbiamo i numeri in Commissione " sussurrano fonti grilline " su Gianluigi Paragone non arretriamo". ...

Sul credito massima tutela. Mai più un altro caso Etruria. Parla il sottosegretario Villarosa - M5S - : 'Giusto il richiamo del Colle - no a ... : "I paletti di Mattarella sono giusti e corretti", così il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa , ha commentato la lettera con cui il presidente della Repubblica ha accompagnato la firma della legge istitutiva della Commissione d'Inchiesta sulle Banche. Una sigla ...

Matto Renzi : “Castrazione chimica la fanno Lega e M5S all’economia. Recessione è colpa di Salvini” : Il senatore del Matteo Renzi a un evento pubblico presentare il suo ultimo libro punta il dito contro il governo: "Il responsabile della Recessione è Matteo Salvini: da Quota 100 in poi ha messo le condizioni perché l'Italia entrasse in Recessione. Gli italiani se ne accorgeranno presto".Continua a leggere

Elezioni Piemonte - Cirio tra Chiamparino e No Tav : sfida all'ultimo voto per Lega - M5S e Pd : Quando si vota, chi sono i candidati e chi vince alle Elezioni regionali in Piemonte secondo gli ultimi sondaggi. La guida...

Il nuovo gruppo Ue del M5S rischia di morire nella culla : La strada del Movimento 5 stelle in vista delle elezioni europee è tutta in salita. Con la Brexit alle porte e il possibile addio dell'alleato di maggior spessore, l'Ukip di Nigel Farage, l'attuale contenitore politico dei grillini, l'Efdd, resta in piedi solo grazie alla destra tedesca dell'Afd. Ce

La Commissione d'inchiesta sulle banche deve partire. M5S e Lega in pressing : La Commissione d'inchiesta sulle banche deve partire subito. È la convinzione di M5S e Lega che chiedono a gran voce che si parta, all'indomani della richiesta di garanzie filtrata dal Quirinale, con Sergio Mattarella che incontrando i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha chiesto garanzie perché non diventi un processo a Bankitalia."Sulla Commissione d'inchiesta sulle banche non ...

Il nodo della castrazione chimica che divide Lega e M5S : Roma, 29 mar., askanews, - 'Da donna le dico che mi sento offesa, perché è una presa in giro verso tutte le donne, si sta cavalcando il terrore che ogni donna nella sua vita sente, a suo modo. E mi ...

Candidati M5S europee 2019 : chi sono i nomi famosi tra i 2600. La lista : Candidati M5S europee 2019: chi sono i nomi famosi tra i 2600. La lista lista Candidati M5S 2019 Chi sono i 2600 Candidati M5S per un posto nel Parlamento europeo? I nomi sono disponibili sulla piattaforma Rousseau e starà agli iscritti votarli (fino a un massimo di 5 preferenze) nella prima fase delle Europarlamentarie 2019. Le candidature, infatti, sono state chiuse lo scorso 25 febbraio e ora toccherà alle consultazioni e poi alle ...

Caos Camera su revenge porn - castrazione chimica divide M5S-Lega : E' Caos alla Camera sul reato di revenge porn, che tutte le opposizioni vorrebbero inserire nel ddl 'codice rosso' scontrandosi con il muro innalzato dai 5 stelle, appoggiati dalla Lega. E scoppia la protesta in Aula, con le deputate di Forza Italia che si schierano nell'emiciclo di fronte ai banchi del governo, proprio sotto lo scranno piu' alto della presidenza, 'occupando' di fatto i posti riservati all'esecutivo. Protesta a cui si aggiungono ...