Tim Cahill dice addio al calcio giocato

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il miglior marcatore australiano di tutti i tempi, Tim, ha annunciato il suo ritiro ponendo fine a una delle più gloriose carriere calcistiche del suo Paese. Il 39enne, che ha segnato 50 gol in 108 presenze con la nazionale dell’Australia e disputato quattro campionati del mondo, ha dichiarato che non cercherà un altro contratto al termine della stagione con lo Jamshedpur, squadra che milita nell’Indian Super League. L’ex attaccante di Everton e Millwall, che si è ritirato dalinternazionale lo scorso novembre, ha dichiarato che sta pianificando il suo futuro e punta a diventare un allenatore di. “No, sono vecchio ormai“, ha detto alla televisione di Optus Sport. “Mi piacerebbe continuare a giocare, ma ho 39 anni. Ho vissuto sei mesi fantastici in India“, ha dichiarato alla televisione Optus Sport. “Ma sono ...

