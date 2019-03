Forza e coraggio di Alessandra Amoroso | testo e significato | il brano affronta tematiche

correttainformazione

Arriva da oggi, venerdì 29 marzo, in radio il nuovo singolo di Alessandra Amoroso intitolato "Forza e Coraggio", già disponibile su tutte le piattaforme di streaming online e in digital download. Si tratta del quarto inedito estratto dal suo ultimo album "10" rilasciato il 5 ottobre scorso su etichetta Sony Music e già certificato come disco di platino dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). La cantante salentina con il nuovo album ha voluto festeggiare i 10 anni della sua carriera.

