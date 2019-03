Europarlamento | via libera definitivo al divieto di plastiche monouso dal 2021

Copyright - via libera dall'Europarlamento |"Equo compenso per editori e artisti" : Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo di febbraio sulle nuove norme passa con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Wikipedia torna in chiaro. Tajani: "Stop al Far West digitale".

Copyright - via libera dall'Europarlamento |"Ora equo compenso a editori e artisti" : Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo di febbraio sulle nuove norme passa con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Wikipedia torna in chiaro. Tajani: "Stop al Far West digitale".

Copyright - via libera dall'Europarlamento : Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo di febbraio sulle nuove norme passa con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Wikipedia torna in chiaro. Tajani: "Stop al Far West digitale".

Copyright - via libera dall'Europarlamento : Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo di febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d'autore su Internet passa con 348 sì, 274 no e 36 astenuti.

La lite via tweet tra Borghi e l'ufficio stampa dell'Europarlamento : ... il parlamentare leghista ha riportato alcuni tweet passati di Molinari critici nei confronti della Lega e del M5S accusandolo di essere un 'addetto stampa di un'istituzione che sta facendo politica ...

La lite via tweet tra Borghi e l'ufficio stampa dell'Europarlamento : Da una parte il presidente della Commissione Bilancio della Camera, il leghista Claudio Borghi. Dall'altra il portavoce della rappresentanza italiana del Parlamento europeo, Maurizio Molinari. Nel mezzo una tempesta di tweet che parte da un sondaggio e coinvolge il Milan il governo, l'opposizione e Strasburgo. La polemica nasce a seguito di una serie di tweet pubblicati nei giorni scorsi dall'account italiano del Parlamento in cui ...