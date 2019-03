Fs | ricavi record 12 mld e utile a 559 mln | Battisti ' basi solide per nuove

ricavi record per le Ferrovie : Le Ferrovie archiviano il 2018 con Ricavi record a quota 12 miliardi , per la prima volta sopra la soglia dei 10 miliardi. Ed è un risultato record anche quello che presenta la bottom line del conto ...

Apex Legends raggiunge il record di 92 milioni di dollari di ricavi nel suo primo mese di lancio : Gli analisti di SuperData hanno pubblicato la loro relazione riguardo la situazione del mercato (digitale) mondiale del gaming, relativa al mese di febbraio. Dai dati emerge che Apex Legends (battle royale ambientato nell'universo di Titanfall) ha generato 92 milioni di dollari di ricavi attraverso le microtransazioni.Di seguito vi riportiamo le classifiche dei titoli remunerativi del mese di febbraio:PCLeggi altro...

Porsche - nel 2018 risultati record con +10% ricavi e +4% utile : STOCCARDA - L'ultimo bilancio di Porsche senza auto elettriche è il migliore della propria storia ed è costellato di segni '+'. La blasonata casa di Zuffenhausen è però cresciuta fuori dalla Germania, ...

Unieuro - ricavi preliminari da record nel 2018 : Si è riunito in data odierna, 15 marzo 2019, per esaminare i ricavi consolidati preliminari e alcuni altri dati non definitivi, il Consiglio di Amministrazione di Unieuro . Da quanto reso noto dalla ...

Cementir - ricavi al record storico nel 2018 : Brillanti i risultati di Cementir nel 2018. La società che produce cemento ha conseguito una solida crescita dei risultati, margini più elevati ed un più elevato ritorno per gli azionisti. I ricavi ...

2018 record per il costruttore francese Psa : volano utili e ricavi : Psa propone un dividendo di 0,78 euro per azione e alza la politica dei dividendi con unn payout al 28% in 2019-2021.

Atac : record anche a gennaio per ricavi da vendite e multe a evasori : Roma – anche a gennaio 2019 Atac ha raggiunto risultati record per ricavi da vendite e multe agli evasori. I risultati migliorano la buona performance registrata nel 2018, che ha visto i ricavi in aumento del 2,6% e le sanzioni agli evasori in crescita del 15% rispetto al 2017. vendite: +12,4% di Bit. A gennaio 2019 Atac ha registrato un aumento dei volumi di titoli venduti del 10,9% rispetto allo stesso mese del 2018 grazie in particolare ...

Recordati - continuano a crescere ricavi e redditività : Risultati positivi per Recordati nel 2018. I ricavi consolidati del gruppo farmaceutico, pari a 1.352,2 milioni di euro , sono in crescita del 5% rispetto all'anno precedente. I ricavi internazionali ...

Sanremo 2019 - costi e ricavi : raccolta record per Rai Pubblicità : Sanremo 2019 ha raccolto 31 milioni di euro: questa la cifra diffusa da Antonio Marano, ora Presidente e AD di Rai Pubblicità, nel corso di una conferenza stampa ad hoc. Il dato fa registrare il 10% in più rispetto al 2017 e al 2018 rispetto al 5% previsto.prosegui la letturaSanremo 2019, costi e ricavi: raccolta record per Rai Pubblicità pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2019 19:00.

Fca - nel 2018 risultati record : +3% utile netto. In aumento a 4 - 8 ml consegne globali - +4% ricavi : TORINO Fca chiude il 2018 con ricavi netti pari a 115,4 miliardi di euro, in aumento del 4%, +9% a parità di cambi di conversione, con maggiori volumi, migliori prezzi e mix. Le consegne globali ...

Sanremo 2019 : ecco i compensi dei conduttori - i costi e i ricavi (record) della kermesse : Claudio Baglioni costi, spese, ricavi. Soldi sborsati ed incassati. Il Festival di Sanremo fa notizia anche quando a parlare non è la musica, ma sono i numeri. Come ogni anno, destano curiosità le cifre sostenute e ricevute (grazie agli introiti pubblicitari) dalla Rai per il popolare evento canoro e televisivo. “Il Festival costa molto meno di qualche anno fa” ha assicurato la direttrice di Rai1 Teresa De Santis. Mentre il ...

Amazon - profitti record grazie alle vendite di Natale e al cloud. Boom dei ricavi pubblicitari : Amazon ha messo a segno il suo terzo bilancio con profitti record di fila, capitalizzando su una otima stagione di vendite natalizie e sulle sue attività ad alto margine come il cloud computing e la pubblicità...