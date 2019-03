Schär sviene e torna a giocare in Georgia-Svizzera Poi ammette | ' Non ricordo nulla'

Paura in campo per Schar : sviene e rischia di soffocare - Ananidze gli salva la vita : Jano Ananidze è prontamente intervenuto per soccorrere il collega svizzero Schar, svenuto dopo un duro contrasto di gioco Jano Ananidze ha segnato oggi il gol più importante della sua vita. Il calciatore della Georgia, durante la gara contro la Svizzera di qualificazione ai prossimi europei, potrebbe aver salvato la vita al difensore avversario Schar. Dopo uno scontro durissimo con un avversario infatti, il difensore svizzero è svenuto, ...