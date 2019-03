Fabrizio Frizzi | Roberto D' Agostino | Ecco perché in Rai gli tolsero il

blogo

(Di lunedì 25 marzo 2019)"A, che oggi tutti incensano, fu tolto il programma che conduceva perche Funari, che era ospite, litigò con Rosy Bindi che all'epoca era Ministro della Salute. Chi ci rimise le corna fu il povero..." CosìD'spiega le ragioni per cui il rapporto tra la Rai esi incrinò a un certo punto della sua carriera, pur essendouno dei cavalli di razza dell'Azienda. Ospite di Lucci incontra Funari, chicca proposta da Rai 2 in memoria di Gianfranco Funari e curata da Enrico Lucci,d'ha ricordato proprio l'episodio che, a suo avviso, ha costituito un punto di non ritorno nel rapporto tra Viale Mazzini e il conduttore, scomparso un anno fa.Correva l'anno 1998: nella puntata del 22 febbraio di Per Tutta la Vita, format poi riproposto una quindicina di anni dopo e dedicato a coppie in procinto di sposarsi,ospita ...

Raiofficialnews : Un anno senza #FabrizioFrizzi: il ricordo di tanti amici e colleghi, tutta la programmazione #Rai dedicata ??… - Fiorello : Un ricordo speciale da @riccardocassini per @FabrizFrizzi La Ghigliottina in Paradiso. (Per Fabrizio Frizzi)… - Corriere : Un anno senza Frizzi, omaggio Rai in radio e in tv -